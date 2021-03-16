Что за тестирование проводится при возвращении малышей в школы, и надо ли его бояться?

Немало дискуссий у родителей вызывает возвращение учеников младших классов в школы. Мы решили из первых уст узнать, а как же готовятся к возвращению малыши.

У нас на связи специалист по общественному здоровью, работающий, кстати, в вильнюсской прогимназии (Vilniaus Jono Basanavičiaus), Виолета Иванская.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Самые основные вопросы, которые волнуют родителей. Они очень боятся вот так называемого kaupinių исследования, которое проводится массово. Исследования детей, которые возвращаются в школы. Вы могли бы нам рассказать, а что это за такое, “другое”, исследование?

– Могу точно сказать, что не нужно этого бояться. Потому что вот как раз в нашу школу вернулись детки. Все довольные, счастливые, с цветочками. После этого анализа абсолютно не напуганные. Анализ проводится очень легко и безболезненно. Там просто ватный тампончик на 1 – 1,5 см засовывается в носик, и все.

– Если мы говорим о том, что вот этот так называемый PGR – или ПЦР, если бы было по-русски – исследование, когда достаточно глубоко вносится ватная вещь. Именно в ситуации, когда вы собираете пять анализов в один, так глубоко это не делается. Правильно?

– Правильно. Это не делается глубоко. Это, я говорю, только на сантиметр-полтора.

– Как это происходило? Родители вместе с детьми приходили в школу, заранее, до того, как вернуться, как их собирали в очередь? Сколько это продолжалось? Насколько это все длительно и тяжело?

– Ой, нет. Никаких очередей, никаких приходов никуда. Просто мы заранее – составляла школа списки желающих. Родители получали СМС, когда им приехать в мобильный пункт проверки. Они приезжали на машине, всей семьей. Вся эта проверка занимала не больше пяти минут, никаких очередей не было. То есть, каждый приезжал в свое время. Сделали ему анализ, и уезжали – довольные, счастливые и улыбающиеся.

– Хорошо, первый анализ – это когда приезжает вся семья, и тогда дети возвращаются в школу. Когда в следующий раз ваша гимназия будет проводить повторный, и кто в нем будет участвовать, в этом исследовании, второй раз?

– Второй раз проводится после четырех-семи дней после первого анализа. Участвуют детки, которые в школе, и работники школы. Приходим в класс, объясняем деткам, что мы будем делать, ну они, тем более, уже знают, они не боятся, – и проводится этот анализ.

– Давайте представим на секундочку. Пять человек проверяются одним исследованием, вот именно этим PGR, лабораторным, таким правильным, большим.

– В одной мензурке бывает пять анализов, да.

– Вот эта мензурка из пяти – например, в ней позитивный результат. Что происходит следующим образом, какие шаги?

– Если в этой мензурке получается позитивный результат, то тогда те, кто участвовал именно в этой мензурке анализе, просят сделать уже другой анализ, который называется PGR. Контактов в гимназии между разными классами нет, поэтому если в одном классе находят положительный результат, и если те люди проверятся, и PGR, то есть, другой анализ, подтвердит положительный результат, тогда тот класс изолируется на две недели. Вот и все.

– Исследования, которые проводятся. Собираются ли какие-то излишние личные данные семей, людей, ДНК, или другие вещи, что часто бытует в интернете?

– Нет-нет. Конечно, нет. Никакие личные данные, типа ДНК, не собираются. Это не тот анализ. Есть три случая, когда эти анализы делать не нужно, детки просто могут возвращаться в школы. Это если они переболели, если они имеют антитела. Если переболели в течение трех месяцев, не нужно делать анализ. Если имеют антитела – в течение двух. И если – ну, это уже взрослым, – если взрослым – после двух прививок.

– Бояться не стоит?

– Нет-нет, абсолютно не стоит бояться. Могу заверить, что это очень реальная возможность безопасно вернуться в школу и продолжить нормальное обучение.

– Из первых уст. Виолета Иванская, представитель Центра общественного здоровья, которая работает в Вильнюсской прогимназии. Спасибо вам большое за уделенное время.

– Спасибо вам.