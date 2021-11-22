Чуть больше месяца до Рождества? Пора печь Рождественский кекс!

До Рождества остается чуть больше месяца. А значит пора закупать сухофрукты и печь ароматный рождественский кекс. Тот самый, который выдерживается до самого Рождества. Кексу нужна выдержка, чтобы «созреть» и дать «раскрыться» всем его ароматам, а нам – чтобы дождаться того момента, когда это произойдет.

Ингредиенты

– нам понадобится примерно 1 кг разных сухофруктов. Это могут быть чернослив, курага, инжир, темный и светлый изюм, клюква, вишни, ананасы, цукаты, финики и т.д. Крупные фрукты надо нарезать небольшими кусочками. Изюм и клюкву, конечно же, нарезать не надо

– примерно 150 г орешков (миндаль, фундук, пекан). Их тоже надо нарезать кусочками

– примерно 150 г бренди, коньяка или рома – а для тех, кто не использует крепкие напитки в выпечке, их рекомендуют заменить заваренным черным чаем или соком

– 200 г коричневого сахара

– 250 г масла

– 240 г муки, можно брать цельнозерновую

– 4 яйца

– сок и цедра 1 апельсина

– цедра 1 лимона

– 1,5 ч.л. разрыхлителя

– примерно 3 ч.л. пряностей – из них 2 ч.л. корицы, а также имбирь, мускатный орех, гвоздика, душистый перец и т.п.

– 1 ч.л. экстракта ванили

– бренди, коньяк или ром для пропитки готового кекса.

1-й этап. Подготовка

Смешайте все подготовленные сухофрукты, специи, ваниль и бренди. Цедру апельсина и лимона (не затрагивая белый слой цитрусов) натрите на мелкой терке, добавьте в подготовленную массу. Затем выжмите апельсиновый сок в смесь сухофруктов и хорошенько перемешайте. Накройте крышкой или пищевой пленочкой и оставьте на ночь. За это время сухофрукты набухнут и начнут смешивать свои ароматы. В некоторых рецептах советуют настаивать их дольше, даже до недели. В этом случае их надо будет ежедневно перемешивать.

2-й этап. Приготовление

1. Разогрейте духовку до 170 гр. С. Подготовьте круглую форму для выпечки (примерно 20-24 см) со съемными краями: на дно формы поместите кружок, вырезанный из бумаги для выпечки. Края формы смажьте маслом и покройте двойным слоем бумаги для выпечки, чтобы получились высокие края.

2. Масло нарежьте небольшими кусочками и подержите при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Добавьте сахар и взбивайте его вместе со сливочным маслом до образования пышной массы.

3. Введите в эту массу яйца одно за другим и хорошенечко их вмешайте.

4. Смешайте муку с разрыхлителем. Понемножку вмешайте ее в смесь масла, сахара и яиц.

5. Добавьте орешки и подготовленную смесь фруктов в тесто. Не волнуйтесь, если вам покажется, что их слишком много. Постепенно, после смешивания, вся масса должна хорошо распределиться.

6. Выложите тесто в подготовленную форму. Уменьшите температуру духовки до 150 градусов и выпекайте в центре духовки примерно час. Потом уменьшите температуру до 140 гр. и выпекайте еще примерно часа полтора. Проверяйте готовность кекса при помощи деревянной палочки: если после проверки она будет покрыта тестом, выпекайте дальше. Если палочка будет сухой – пирог готов. Если поверхность кекса запечется раньше, чем сам кекс, накройте его фольгой и продолжайте выпекать.

7. Готовый пирог выложите на решетку, сверху смажьте выбранной пропиткой и дайте ему остыть. Потом хорошенько пропитайте его выбранным напитком, заверните в пергамент, затем в фольгу и поместите в мешочек.

3-й этап. «Настаивание, или созревание»

Теперь надо спрятать кекс подальше от домочадцев и выдержать его минимум две недели. Но лучше – месяц. Специалисты рекомендуют периодически, в среднем раз в неделю, продолжать пропитывать кекс выбранным напитком. И затем – прекратить это делать за неделю до того, как пробовать или украшать кекс. Напомним, что если Рождественским кексом будут угощаться дети, пропитку надо сделать безалкогольную. Это могут быть крепкий чай или сок.

Перед подачей кекса его можно красиво украсить айсингом или растопленным шоколадом. Но в наших краях этот кекс чаще всего оставляют в его «натуральном» виде.