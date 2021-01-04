Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске , вышло продолжение сериала «Мажор» – «Мажор. Фильм» . В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели.

Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам — предатель, святой или всё тот же… Мажор?