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Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

Автор RUSRADIO LT 166

2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» – «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

По сюжету детектива главный герой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) сбегает из тюрьмы и снова уходит во все тяжкие, Фото: кадр из фильма

По сюжету детектива главный герой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) сбегает из тюрьмы и снова уходит во все тяжкие,
Фото: кадр из фильма

Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели.

«Мажор. Фильм» - придумка между третьим и четвертым сезоном. Фото: кадр из фильма

«Мажор. Фильм» – придумка между третьим и четвертым сезоном. Фото: кадр из фильма

Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам — предатель, святой или всё тот же… Мажор?

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