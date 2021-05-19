Цифровую копию картины Микеланджело продали за $170 тысяч

Один из старейших музеев Европы — флорентийская галерея Уффици — продал NFT (невзаимозаменяемый токен) картины Микеланджело «Мадонна Дони» за $170 тысяч.

Отметим, что представители галереи имя покупателя не раскрывают. Однако известно, что цифровую копию произведения искусства приобрела жительница Рима. Картина стала подарком на 60-летие мужа покупательницы, известного коллекционера.

Галерея Уффици решила продавать NFT, чтобы поправить свое финансовое положение, пострадавшее из-за пандемии коронавируса. Кроме того, музей планирует выставить на торги цифровые копии «Рождения Венеры» Боттичелли и «Мадонны Грандука» Рафаэля Санти.

Факсимиле (точное воспроизведение какого-либо графического оригинала) «Мадонны Дони» создала итальянская компания Cinello. Она получит половину выручки от продажи NFT картины.

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