Цитаты из фильмов Эльдара Рязанова

Анатолий Новосельцев, рядовой служащий одного статистического управления – человек робкий и застенчивый. Ему хотелось бы получить вакантное место зав. отделом, но он не знает как подступиться к этому делу. Его старый приятель Самохвалов советует ему приударить за Людмилой Прокофьевной – сухарем в юбке и директором заведения.