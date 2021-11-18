Цитаты из фильмов Эльдара Рязанова

Сегодня легендарному кинематографисту Эльдару Рязанову исполнилось бы 94 года. Эльдар Александрович снял около 30 кинофильмов, которые завоевали огромный успех и популярность у зрителей. И сегодня эти фильмы хочется смотреть снова и снова. Вспомним самые яркие цитаты Рязановских героев и знаменитые кинокартины режиссера.
Карнавальная ночь, 1956
— Если человек морально разложился, об этом надо прямо сказать, а не смеяться, понимаете ли.
Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. Они задумывают провести интересный и веселый праздник, но, на беду ребят, их берется контролировать директор клуба Огурцов — бюрократ, буквоед и чинуша. Молодежь решает хитростью обойти недалекого начальника, чтобы организовать настоящий новогодний бал.
Берегись автомобиля, 1967
– Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль.
Скромный страховой агент и актер театра самодеятельности Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Он угоняет машины взяточников, продаёт их, а вырученные деньги перечисляет детским домам. Деточкина пытается поймать следователь Подберёзовиков, который играет в то же любительском театре.
Ирония судьбы, или С легким паром, 1975
– Вы что, обиделись? Не обижайтесь, это же правда… А на правду нельзя обижаться, даже если она горькая.
31 декабря пошли друзья в баню попариться, по традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый год чистыми, а «напарились» пивом и водкой до такой степени, что отправили в Ленинград не того.
Служебный роман, 1977
– Цирка мне вполне хватает в жизни.
Анатолий Новосельцев, рядовой служащий одного статистического управления – человек робкий и застенчивый. Ему хотелось бы получить вакантное место зав. отделом, но он не знает как подступиться к этому делу. Его старый приятель Самохвалов советует ему приударить за Людмилой Прокофьевной – сухарем в юбке и директором заведения.
Вокзал для двоих, 1983
– Только такой идиот, как я, может сказать комплимент одной женщине в присутствии другой.
Город Заступинск, где-то между Москвой и Алма-Атой. Вокзальная буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах. В результате Вера потеряла жениха, но нашла любимого, который вскоре должен отбыть в отдаленные места, чтобы нести наказание за несовершенное преступление.