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Цитаты из фильмов Эльдара Рязанова

Автор Гинтарас Зукас
Цитаты из фильмов Эльдара Рязанова
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Сегодня легендарному кинематографисту Эльдару Рязанову исполнилось бы 94 года. Эльдар Александрович снял около 30 кинофильмов, которые завоевали огромный успех и популярность у зрителей. И сегодня эти фильмы хочется смотреть снова и снова. Вспомним самые яркие цитаты Рязановских героев и знаменитые кинокартины режиссера.

Карнавальная ночь, 1956

— Если человек морально разложился, об этом надо прямо сказать, а не смеяться, понимаете ли.

Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. Они задумывают провести интересный и веселый праздник, но, на беду ребят, их берется контролировать директор клуба Огурцов — бюрократ, буквоед и чинуша. Молодежь решает хитростью обойти недалекого начальника, чтобы организовать настоящий новогодний бал.

Берегись автомобиля, 1967

– Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль.

Скромный страховой агент и актер театра самодеятельности Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Он угоняет машины взяточников, продаёт их, а вырученные деньги перечисляет детским домам. Деточкина пытается поймать следователь Подберёзовиков, который играет в то же любительском театре.

Ирония судьбы, или С легким паром, 1975

– Вы что, обиделись? Не обижайтесь, это же правда… А на правду нельзя обижаться, даже если она горькая.

31 декабря пошли друзья в баню попариться, по традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый год чистыми, а «напарились» пивом и водкой до такой степени, что отправили в Ленинград не того. 

Служебный роман, 1977

– Цирка мне вполне хватает в жизни.

Анатолий Новосельцев, рядовой служащий одного статистического управления – человек робкий и застенчивый. Ему хотелось бы получить вакантное место зав. отделом, но он не знает как подступиться к этому делу. Его старый приятель Самохвалов советует ему приударить за Людмилой Прокофьевной – сухарем в юбке и директором заведения. 

Вокзал для двоих, 1983

– Только такой идиот, как я, может сказать комплимент одной женщине в присутствии другой.

Город Заступинск, где-то между Москвой и Алма-Атой. Вокзальная буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах. В результате Вера потеряла жениха, но нашла любимого, который вскоре должен отбыть в отдаленные места, чтобы нести наказание за несовершенное преступление.

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