Спектакль «Цой. Звезды исчезают летом» – на гастролях в Клайпеде

13 февраля в Клайпеде состоится спектакль «Цой. Звезды исчезают летом».

Это правдивая музыкальная история о короткой, но яркой жизни символа целого поколения, рассказанная им самим, его друзьями, врагами и случайными прохожими.

Основой музыкального спектакля «ЦОЙ. Звезды пропадают летом» стали песни, за которыми стоит поколение романтиков и бунтарей. Песни Виктора Цоя с момента их первого исполнения до сегодняшнего дня являются гимном свободы. Спектакль погрузит зрителя в яркий мир Виктора Цоя, в котором кроме музыки есть любовь, дружба и, конечно, предательство.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.