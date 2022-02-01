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Спектакль «Цой. Звезды исчезают летом» – на гастролях в Клайпеде

Автор Эвелина Никанорова
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13 февраля в Клайпеде состоится спектакль «Цой. Звезды исчезают летом».

Это правдивая музыкальная история о короткой, но яркой жизни символа целого поколения, рассказанная им самим, его друзьями, врагами и случайными прохожими.

Основой музыкального спектакля «ЦОЙ. Звезды пропадают летом» стали песни, за которыми стоит поколение романтиков и бунтарей. Песни Виктора Цоя с момента их первого исполнения до сегодняшнего дня являются гимном свободы. Спектакль погрузит зрителя в яркий мир Виктора Цоя, в котором кроме музыки есть любовь, дружба и, конечно, предательство.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.

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