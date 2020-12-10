COVID-19 могут диагностировать и без теста

Чтобы оперативнее реагировать на угрозу коронавируса, ВРИО глава Минздрава издал приказ, в соответствии с которым, COVID-19 можно диагностировать и без PGR-теста.

Такой диагноз ставят, если у человека появляются свойственные COVID-19 симптомы в течение 14 дней после контакта с больным коронавирусом членом семьи или другим человеком, диагноз которого был подтвержден PGR-методом.

В таком случае семейный врач вписывает в форму E025 e. в системе здравоохранения диагноз U07.2 – это означает «COVID-19, вирус не установлен».

Минздрав также обращает внимание на то, что после того, как тест на коронавирус показал положительный ответ, заболевший должен связаться с семейным врачом по телефону. Врач или медсестра обсудят с пациентом план наблюдения и лечения, установит сток изоляции и выздоровления от COVID-19.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за значительное ужесточение ограничительных мер в Германии с конца декабря в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Выступая в бундестаге в среду, 9 декабря, она призвала с серьезностью отнестись к опубликованным накануне рекомендациям Национальной академии наук «Леопольдина» о масштабном жестком локдауне с кануна Рождества 24 декабря и вплоть до 10 января.

По словам Меркель, она поддерживает рекомендации ученых закрыть на данный период времени магазины и школы. Она также предлагает перенести начало рождественских каникул в школах на более ранний срок – 16 декабря.

Целью по-прежнему является снижение показателей новых инфицированных коронавирусом до 50 новых заражений за 7 дней на 100 тысяч жителей или еще ниже, подчеркнула Меркель. “В противном случае мы будем вновь и вновь терять контроль над пандемией”, – указала она далее.

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В Гонконге закрываются фитнес-центры, рестораны перестают работать по вечерам, а людей призывают перейти на удаленку.

Власти города заявляют уже о четвертой волне пандемии.

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