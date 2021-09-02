COVID-19. Особенности заболевания коронавирусом у детей

Это «Культура здоровья» . Тема сегодняшнего выпуска – заболеваемость коронавирусом у детей, важность прививок. У нас в гостях – глава Каунасской клиники детских болезней Университета наук о здоровье Литвы профессор Римантас Кевалас, и вот что он рассказывает.

– На самом деле, дети болеют – около 5 процентов от всех взрослых, в среднем. Что плохо – что «дельта»-штамм – это, в сущности, проблема детей и молодых людей. Уже понемногу заполняются в инфекционных больницах детские отделения. И у нас в нашей университетской клинике уже есть тяжелые случаи с осложнениями. Дело в том, что к нам попадают те случаи, которые достаточно редкие, но они осложняются так называемым мультисистемным воспалительным синдромом. И я только могу констатировать снова, что этот штамм – болезнь детей и молодых людей.

Повторю мнение солидных организаций, что сегодня детей в возрасте с 12 лет можно прививать вакциной Pfizer. Да, большинство из этих детей болеют в бессимптомной или легкой форме. У части из них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром с повреждением множества органов. Чем дальше – тем чаще мы сталкиваемся с постковидным синдромом, который длится до 6-7 месяцев с большим букетом достаточно серьезных симптомов. Ну и что еще достаточно важно – дети могли бы внести свой вклад в формирование общественного иммунитета.

Но самое главное, о чем говорят в мире, – это делать все возможное, чтобы дети вернулись в школы. Ковидом в мире заболели 180 млн взрослых людей. Почти 4 млн умерли. Однако мы забываем, что ковид косвенно повлиял на здоровье более чем полутора миллиардов детей во всем мире. В том числе – и всех детей Литвы. Литва – мне очень жаль это констатировать, – одна из немногих стран, в которых удаленное обучение применялось дольше всего. Это 329 дней, если сложить оба карантина. Огромное изменение состояния здоровья детей из-за закрытия школ. Значительное ухудшение психического здоровья. Значительные нарушения питания. Огромная эпидемия насилия. Ухудшение предоставления медицинских услуг, нарушение плановой вакцинации маленьких детей. Все это – то побочное воздействие, которое оказало влияние на основные сферы жизни детей.

Ученые уже говорят о том, что 2 месяца удаленного обучения и карантина так повреждают психику детей, как если бы они жили в зоне военных действий. Тестирование и вакцинация – это два основополагающих средства. Тестирование позволяет определить очаги заражения и вовремя их изолировать. Накопительный метод тестирования абсолютно безвреден. Он не является инвазивным. Абсолютно рациональный, безвредный – это доказано на практике. Большая часть – абсолютно большая часть родителей поняли, что это безопасный способ детям вернуться в школы.

Как проявляются симптомы коронавируса у детей?

Бытует мнение, что дети не болеют ковидом либо он всегда протекает у них в легкой форме. Однако это не совсем верно. Часто, действительно, у малышей ковид никак не проявляется. У них нет насморка, кашля или других проявлений простуды. Просто вялость, слабость, отсутствие аппетита. Но если при этом у ребенка держится температура, и не только держится, но и скачет, плохо сбивается, лучше обратиться к врачу. Особенно если кто-то из родителей тоже заразился ковидом.

У подростков, в отличие от малышей, ковид проявляется иначе. Некоторые болеют всего несколько дней, без характерных симптомов, – просто с мышечной болью и утомляемостью. Часто случаются потеря обоняния, может быть невысокая температура. Но бывают и более тяжелые случаи, когда у подростков серьезно поражаются легкие и долго остается жар.

Так что сложно выделить признаки ковида, характерные для всех заболевших детей. Но если у ребенка держится температура и на этом фоне появились слабость, головная боль, пропал аппетит, – это серьезный повод, чтобы обратиться к врачу.

Почему дети меньше болеют коронавирусом?

Международные исследования показывают, что прогноз при коронавирусе у детей, в отличие от взрослых и пожилых людей, в большинстве случаев благоприятный, а заболеваемость и распространение COVID-19 не превышает 5%.

Специалисты объясняют это особенностями новой коронавирусной инфекции и организма человека. Так вирусной частице COVID-19 для благоприятного деления в организме человека нужен рецептор ACE-2. Он присутствует в легочной паренхиме, и к нему вирусу удобно крепиться прочными шипами. А затем вирус проникает в кровь и циркулирует по сосудам. Такие рецепторы представляют собой белок, и у детей до 12 лет его количество очень мало по сравнению с людьми других возрастных категорий.