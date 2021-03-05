Cпециалисты призывают прививать людей от COVID-19 и по выходным

Не успевая использовать все вакцины, специалисты призывают прививать людей от коронавируса и по выходным.

По данным Минздрава, в выходные дни работают не все центры вакцинации. В итоге часть доз до понедельника остается в холодильниках. Представители центров объясняют, что за работы в выходные людям необходимо платить двойную ставку. Кроме того, им тоже необходим отдых.

И все же некоторые центры вакцинации не останавливаются и в конце недели. А министерство надеется, что прививки по выходным станут неизбежными с началом массовой вакцинации людей. Сейчас в течение одного рабочего дня в стране в среднем прививку получают по 8 тысяч человек.