Covid-19 Новости Социальная информация

Cпециалисты призывают прививать людей от COVID-19 и по выходным

Автор RUSRADIO LT 17
Covid-19

Не успевая использовать все вакцины, специалисты призывают прививать людей от коронавируса и по выходным.

По данным Минздрава, в выходные дни работают не все центры вакцинации. В итоге часть доз до понедельника остается в холодильниках. Представители центров объясняют, что за работы в выходные людям необходимо платить двойную ставку. Кроме того, им тоже необходим отдых.

И все же некоторые центры вакцинации не останавливаются и в конце недели. А министерство надеется, что прививки по выходным станут неизбежными с началом массовой вакцинации людей. Сейчас в течение одного рабочего дня в стране в среднем прививку получают по 8 тысяч человек.

 

Метки:

Актуальные новости

Lego выпустил свой самый большой набор

Автор Эвелина Никанорова
Даня Милохин: Обращение к 2020 году

Даня Милохин: Обращение к 2020 году

Автор Эвелина Никанорова
Шведского чуда - не случилось

Шведского чуда – не случилось

Автор RUSRADIO LT
Паланга устанавливает контроль на въезде в город, не дожидаясь выходных

Паланга примет меры, чтобы никто не «проскользнул» в город

Автор RUSRADIO LT
Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм

Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм

Автор RUSRADIO LT
Что важно знать о загрязнении воздуха и о радиационном фоне

Что важно знать о загрязнении воздуха и о радиационном фоне

Автор Эрнест Алесин

Интервью с Виктором Сухоруковым о спектакле “Старший сын”

Автор RUSRADIO LT
Земфира: клип на новую песню «Злой человек»

Земфира: клип на новую песню «Злой человек»

Автор Эвелина Никанорова
Автобусы и троллейбусы в столице будут курсировать чаще

Автобусы и троллейбусы в столице будут курсировать чаще

Автор RUSRADIO LT