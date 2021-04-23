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Cream Soda выпустила «Меланхолию» в трех копиях

Автор Эвелина Никанорова 19
Cream Soda

Группа Cream Soda выпустила новый трек «Меланхолия».

Как и предполагается названием, сингл посвящен апатии. Правда, лирические герои уже справились с этой меланхолией и продолжают от нее бежать. Именно поэтому трек звучит довольно энергично, как раз для дискотек в стиле техно.

Накануне Feduk опубликовал клип на песню «Водолей», продюсерами которого стали ребята из Cream Soda. Ролик получился очень красивым и романтичным, особенно учитывая, что в нем снялась девушка исполнителя Саша Новикова.

Трек вошел в альбом «ЙАЙ», в котором группа также принимала участие.

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