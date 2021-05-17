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Братский дуэт Dabro выпустил новую «Юность»

Автор Эвелина Никанорова 23
Братский дуэт Dabro выпустил новую «Юность»

Братья Засидкевичи запремьерили новый релиз. Dabro довольно давно не выпускали новинок, поэтому релиз «На часах ноль-ноль» стал для фанатов долгожданным.

Кроме того, тематика трека отлично подходит для текущего сезона выпускных. В сингле «На часах ноль-ноль» Иван и Михаил спели о начале нового этапа жизни, когда настигает душевный подъём и ставятся смелые цели.

Представляя релиз, Dabro также выложили в Instagram танцевальное видео в тематике школьных выпускных.

«Пусть этот трек станет гимном лета 2021», — написали артисты.

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