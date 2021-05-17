Братский дуэт Dabro выпустил новую «Юность»

Братья Засидкевичи запремьерили новый релиз. Dabro довольно давно не выпускали новинок, поэтому релиз «На часах ноль-ноль» стал для фанатов долгожданным.

Кроме того, тематика трека отлично подходит для текущего сезона выпускных. В сингле «На часах ноль-ноль» Иван и Михаил спели о начале нового этапа жизни, когда настигает душевный подъём и ставятся смелые цели.

Представляя релиз, Dabro также выложили в Instagram танцевальное видео в тематике школьных выпускных.

«Пусть этот трек станет гимном лета 2021», — написали артисты.

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