Данила Козловский: «Режиссер устанавливает правила игры»

20 января на стриминговой платформе Start стартовал сериал «Карамора». Сюжет разворачивается в альтернативной реальности — дореволюционной России начала ХХ века. Режиссер, продюсер и исполнитель главной роли — Данила Козловский поделился своими впечатлениями о создании сериала, а также и оценил свои творческие силы.

О «КАРАМОРЕ»

– Проект задумывался как сериал. В нем в принципе видно, какая там плотность событий. Те, кто уже посмотрел первые три серии, когда я им говорю, что это только начало, в следующих эпизодах все будет гораздо насыщеннее, не сильно верят — куда уж дальше. Поэтому я не очень понимаю, как можно сделать кино из восьми серий при такой плотности сюжета? Это невозможно. Это попытка сделать большой, сложносочиненный, масштабный, не имеющий прецедента в нашей индустрии сериал. Такая была задача. Получилось у нас или нет — это я не берусь сейчас обсуждать. Слово за зрителем.

О ПОПЫТКЕ СДЕЛАТЬ ИЗ СЕРИАЛА ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

– В 2017 году, когда мир и страна были совсем другие, была такая идея, чтобы как-то оправдать затраты и окупиться. А дальше уже, с приходом ковида, когда уже все поменялось, стали появляться платформы с бюджетами, которые готовы тратить серьезные суммы на контент… Не очень люблю это слово, но тем не менее. В общем в новых обстоятельствах я принял решение отказаться от этой идеи, чтобы не девальвировать наши амбиции. Никому же потом не объяснишь: “Ребята, да это на самом деле сериал, а кино мы сделали потом, и оно другое…” Все будут думать: “А, ну понятно, сделали кино, а потом нарубили из него сериал”. Поэтому изначально мы и решили делать большой сериал, вкладываться и не бояться. У нас большое число актеров массовых сцен, улицы, повозки, свои собственные придуманные кареты, экстерьеры, пожары, вампиры. С точки зрения производства и масштаба мы создали беспрецедентный сериал.

О РЕЖИМЕ СЪЕМОК

– Такие фильмы не должны сниматься таким образом. Должен быть соответствующий бюджет, время подготовки и количество съемочных дней. У нас этого не было. У нас было девять-десять дней на серию. Когда это начало ХХ века и своя собственная вселенная, где ты все придумываешь с нуля, десять дней — это просто преступление. В таких рамках обычно снимают обычный сериал в каких-нибудь привычных интерьерах. Тогда это комфортно. А когда у тебя летающие кареты, пластический грим, лошади, подвешивания на потолке, бег по стенам домов, поезда, экспедиции, двести-триста актеров массовых сцен, каждый кадр готовится несколько часов — это просто невозможно. А у нас это стало возможным путем нервов, воспаления легких, защемлений в позвоночнике, перенесенном неоднократно ковиде. Так работать нельзя, это неправильно.

О СТЕПЕНИ ЕГО АВТОРСКОГО УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

– Все-таки режиссер аккумулирует в себе технические и творческие процессы, которые происходят внутри команды. Он устанавливает правила игры и язык, поэтому в этом смысле все кино — авторское. Это вообще странное разделение, я против него. Когда говорят: “Ну, это авторское кино, артхаус, фестивальное, а вот то — фигня”. Даже мейнстрим — авторский, и “Карамора” — это чистый мейнстрим. Там все понятно и доступно. Это очень зрительская история, но рассказываю я ее, конечно, как автор. Надо мной не довлеют продюсеры, я на своих проектах всегда выступаю продюсером сам.

О НАТУРАЛИЗМЕ «КАРАМОРЫ»

– Я не люблю это. Это видно по моим предыдущим работам. Однако здесь мне показалось это правильным. Мне показалось важным поместить зрителя в такую шоковую ситуацию с самого начала, чтобы показать разницу, контраст, разные стороны вампиров — они пьют кровь, но одновременно они обаятельные интеллектуалы, владеющие манерами и языками. Высший свет. Конечно, этот вопрос можно было бы решить по-разному. Возможно, другой режиссер мог бы сделать это изысканнее, чем я, и придумать менее кровавый и более интеллигентный способ. Это уже дело вкуса и задачи.

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИСТОРИИ

– Мне сложно представить, что мы можем кого-то оскорбить или задеть чувства какого-нибудь комитета, сочувствующего тому или иному историческому персонажу. Даже если, например, брать Сталина. Он у нас появляется как молодой Коба, мы даже не произносим имя “Сталин”. Мы говорим про Кобу, про человека, который занимается делами в Тифлисе. Мы не претендуем на реалистичность. У нас вампиры борются с анархистами, о какой реалистичности тут можно говорить.

О НЕДОСТАТКЕ ЖЕНСКИХ ХАРАКТЕРОВ НА ЭКРАНЕ

– Вы пытаетесь сказать, что в России мало достойных женских ролей, и я с вами соглашусь. Но в нашем проекте есть Алина в исполнении Дарьи Балабановой, одна из главных героинь, которая будет сильно развиваться. Также есть Пация, которую замечательно сыграла Нино Нинидзе, интересный, объемный персонаж. У нас будут появляться в сериале другие новые героини. В этом смысле у нас там все в порядке.

(Тома Ходова, ТАСС, 26.01.2022)

Источник: InterMedia