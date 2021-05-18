Даня Милохин написал песню о том, как тратить деньги

Спустя чуть меньше месяца после выхода пластинки «БУМ» Даня Милохин представил очередную новинку.

Сингл «Везде топ» выполнен в рэп-стилистике и рассказывает об уверенном обращении тиктокера с деньгами. Исполнитель кичится нулями на счету в банке, но вместе с этим напоминает о необходимости вкладывать ресурсы в полезное дело.

Через несколько часов Даня Милохин представил официальное видео «Везде топ». Одной из его особенностей стало то, что тиктокер появляется в кадре с розовыми волосами.

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