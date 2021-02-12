Музыкальная новинка Новости

Даня Милохин представил новый сингл

Автор Эвелина Никанорова 16
Даня Милохин представил новый сингл

Даня Милохин выпустил сингл, который тизерил в соцсетях последние несколько недель.

Песня «Выдыхаю боль» отличается от предыдущих работ тиктокера. В новом сингле Милохин экспериментирует с гитарным звучанием. 

«Трек «Выдыхаю боль» — полностью о моей жизни, моих чувствах и эмоциях. В этом треке я рассказал о жизненной ситуации, которая у меня была. Ребята с нашего музыкального лейбла помогли мне зарифмовать все мои мысли в красивый текст. Сама песня несёт очень грустный посыл. Когда ты для человека, которого любишь, делаешь всё, а в ответ не получаешь ничего…» — поделился Даня Милохин.

 

Источник

Метки:

Актуальные новости

В наступающем году - больше праздничных нарядов!

В наступающем году – больше праздничных нарядов!

Автор RUSRADIO LT
В Литве вернули более 100 зеленых стрелок направо

В Литве вернули более 100 зеленых стрелок направо

Автор RUSRADIO LT
Клайпедские поликлиники будут работать и в праздники

Клайпедские поликлиники будут работать и в праздники

Автор RUSRADIO LT

В следующем году за мелочи из Китая будем платить больше

Автор RUSRADIO LT
Правительство будет решать вопрос дальнейшего ослабления карантина

Литва по уровню заражения – шестая в Европе

Автор RUSRADIO LT
Первый пёс Франции обратился к людям с рождественским посланием

Первый пёс Франции обратился к людям с рождественским посланием

Автор Эвелина Никанорова
Полиция призывает радоваться снегу, не забывая об ответственности

Полиция призывает радоваться снегу, но не забывать об ответственности

Автор RUSRADIO LT
90 площадок для утилизации ёлок

В столице появится 90 площадок для утилизации ёлок

Автор RUSRADIO LT

В начальной школе дети смогут находиться без масок

Автор RUSRADIO LT