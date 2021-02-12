Даня Милохин представил новый сингл

«Трек «Выдыхаю боль» — полностью о моей жизни, моих чувствах и эмоциях. В этом треке я рассказал о жизненной ситуации, которая у меня была. Ребята с нашего музыкального лейбла помогли мне зарифмовать все мои мысли в красивый текст. Сама песня несёт очень грустный посыл. Когда ты для человека, которого любишь, делаешь всё, а в ответ не получаешь ничего…» — поделился Даня Милохин.