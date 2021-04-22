Даня Милохин представил дебютный альбом «Бум»

Самый узнаваемый тиктокер России представил дебютную пластинку «БУМ» спустя год после начала музыкальной карьеры.

В релиз «БУМ» вошли шесть сольных песен Дани Милохина, его фит со штатным продюсером Dream Team House Ярославом Андреевым, а также свежий ремикс «Дико тусим».

«Когда начинали писать альбом, договорились не ограничивать себя рамками музыкальных жанров. Мы экспериментировали. Самым сложным для меня было учиться петь и читать. Я очень нервничал и часто психовал по этому поводу! Но! Самое приятное, когда у тебя всё получается. Ты слушаешь трек и такой: «Yes!» ― понимаешь, что не зря переживал», ― рассказывал Даня Милохин.

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