Dashi из дуэта Rasa выпустила свой первый клип «Ромашки»

Клип снял муж Даши – Виктор Поплеев, а песню записал Александр Поплеев. В видео бодипозитивная Даша меняет множество нарядов, в том числе делает оммаж классическому аниме «Сейлор Мун». Не обошлось и без ромашек, заявленных в тексте песни.

«Ребята, сколько сил и вдохновения мы с Витей вложили в эту Историю… Все мои девочки – изящные ниндзя, сокрушают стилем, удивляют и вдохновляют! Аня Тихая, спасибо за эту нереальную неземную ниндзя-хореографию! Мне было нелегко, девочки, учитывая, что я стала мамой 4.5 месяца назад – танцевать на уровне с профи, но сама идея так зажгла меня, что хотелось только дальше и больше. Мы все очень старались, и очень очень хочется быстрее показать наш Мир DASHI», – написала Дарья.