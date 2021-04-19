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Dashi из дуэта Rasa выпустила свой первый клип «Ромашки»

Автор Эвелина Никанорова 25
Dashi из дуэта Rasa выпустила свой первый клип «Ромашки»

Дарья Шейко из распавшегося семейного дуэта Rasa под именем Dashi выпустила первый сингл и сразу же клип «Ромашки».

Клип снял муж Даши – Виктор Поплеев, а песню записал Александр Поплеев. В видео бодипозитивная Даша меняет множество нарядов, в том числе делает оммаж классическому аниме «Сейлор Мун». Не обошлось и без ромашек, заявленных в тексте песни.

«Ребята, сколько сил и вдохновения мы с Витей вложили в эту Историю… Все мои девочки – изящные ниндзя, сокрушают стилем, удивляют и вдохновляют! Аня Тихая, спасибо за эту нереальную неземную ниндзя-хореографию! Мне было нелегко, девочки, учитывая, что я стала мамой 4.5 месяца назад – танцевать на уровне с профи, но сама идея так зажгла меня, что хотелось только дальше и больше. Мы все очень старались, и очень очень хочется быстрее показать наш Мир DASHI», – написала Дарья.

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