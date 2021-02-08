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Дава посвятил Бузовой новую песню

Автор RUSRADIO LT 30
Дава посвятил Бузовой новую песню

Шумно отметив свое 35-летие, Ольга Бузова сообщила поклонникам о расставании со своим бойфрендом, 27-летним Давидом Манукяном.

Роман звездной пары завершился спустя 17 месяцев, и эта новость стала полной неожиданностью для поклонников. Больше всего публику шокировал тот факт, что блогер применял к Ольге насилие. Также в сторис Instagram телеведущая обвинила экс-бойфренда в многочисленных изменах.

Долгое время Дава не комментировал происходящее, а в рамках шоу «Танцы со звездами» заявил, что отношения с Бузовой стали для него «пройденным этапом». Теперь же прервать молчание решила и Оля.

Телеведущая пообщалась с поклонниками в Instagram и ответила на их вопросы в комментариях. Так, Бузова высказалась о негативных выражениях в ее адрес от мамы Давида. Женщина публично оскорбила несостоявшуюся невестку, что шокировало фанатов пары. Мало кто ожидал увидеть в Сети нецензурные высказывания от Анны.

По словам Ольги, с первых дней романа с Давой она хотела скрывать личную жизнь от поклонников. Вспоминая горький опыт брака с Дмитрием Тарасовым, артистка предпочла не говорить о бойфренде в прессе или личном блоге. Однако Манукян настоял на обратном.

«Теперь я окончательно убедилась, что не стоит выставлять на публику личную жизнь. Я хотела скрывать отношения, как в начале… Но он настоял»

Фанаты звездной пары смирились с тем, что Дава и Ольга больше не вместе, но новый трек рэпера заставил их думать иначе. Дело в том, что Манукян анонсировал релиз трека «Обнулила», который посвящен их с Бузовой разрыву. Фолловеры блогера надеются, что он постарается вернуть свою возлюбленную. В сторис Дава выложил фрагмент трека. Он позировал в студии звукозаписи и напевал лирические строчки: «Ты обновила плейлист. Ты обнулила нас. Мой старый плеер завис. Я повторяю: “Вернись”»

Фото: @buzova86

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