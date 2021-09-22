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Давай, кто сильнее или 6 фактов про армрестлинг

Автор Евгений Русаков
Давай, кто сильнее или 6 фактов про армрестлинг
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Мы уже рассказывали вам об американском рестлинге. Однако есть как минимум ещё один вид рестлинга. Это армрестлинг. И в отличие от первого в этом виде спорта никакого шоу. Настоящие и неподдельные эмоции, сладость победы и горечь поражения. Итак, армрестлинг!

  1. Первоначально этот вид спорта назывался «ристрестлинг», что в переводе означает «борьба запястьями». Это уже потом кто-то догадался, что борьба-то осуществляется не только запястьями, поэтому было решено переименовать.

    Давай, кто сильнее или 6 фактов про армрестлинг

    Давай, кто сильнее!

  2. В 1952 году американский журналист Билл Соберанес решил организовать турнир по борьбе на руках в одном из баров города Петалума, что в Калифорнии. В итоге, соревнования стали настолько популярны, что в Калифорнию потянулись силачи со всей Америки, а через 10 лет там же был проведён первый чемпионат мира.

    Давай, кто сильнее или 6 фактов про армрестлинг

    Памятник армрестлингу и его создателю

  3. Армрестлинг – это очень технически сложный и травмоопасный вид спорта. Травмы плечевых и локтевых суставов в армрестлинге – обычное дело. А например, частота пульса армрестлеров во время поединка достигает 200 ударов в минуту.

    Давай, кто сильнее или 6 фактов про армрестлинг

    Серьёзное мероприятие для суровых мужчин. Странно, что это не Челябинск…

  4. Этот спорт популярен и среди женщин. Поэтому если девушка предлагает вам решить спор с помощью борьбы на руках – подумайте хорошенько.

    Давай, кто сильнее или 6 фактов про армрестлинг

    И коня на скаку, и в горящую избу, и на чемпионат по армрестлингу

  5. Любимый многими актёр Сильвестр Сталлоне периодически посещает турниры по армрестлингу. Он также снялся в фильме «Изо всех сил», где играет дальнобойщика Хоука, который… А впрочем, посмотрите фильм. Там всё, как мы любим.

    Давай, кто сильнее или 6 фактов про армрестлинг

    I am the best of the best of the best

  6. Армрестлинг встречается не только в фильмах. В повести «Старик и море» Эрнест Хемингуэй описывает поединок рыбака Сантьяго с известным портовым силачом. Противники боролись сутки. В итоге Сантьяго победил, после чего его стали называть «Сантьяго-чемпион».

    Давай, кто сильнее или 6 фактов про армрестлинг

    «Старик и море»

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