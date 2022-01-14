Давайте писать письма: почему важно не разучиться это делать?

Некоторые представители старшего поколения по-прежнему празднуют Старый Новый год. Эта дата отмечается 14 января. А многим ли сейчас нравится писать открытки – или даже письма – от руки?

В последние годы мы почти перестали писать и получать «живые» письма. Многие вообще предпочитают выражать свои мысли только при помощи клавиатуры. Но, оказывается, в наших же интересах иногда откладывать компьютер или другой гаджет в сторону и делать важные заметки ручкой или карандашом.

Почему?

Психологи уверяют, что этот навык помогает быстрее соображать и даже лучше говорить. Оказывается, в процессе письма начинает активно работать зона мозга, которая блокирует обработку посторонней информации. Старательное выписывание букв на бумаге помогает и нам самим сосредоточиться, и заставить мозг сконцентрироваться на письме.

К слову, многие современные писатели признавались, что предпочитали писать свои произведения ручкой, и лишь потом перепечатывать начисто. Психологи обнаружили аналогичную зависимость и у школьников, которые писали сочинение от руки. Текст у них получался богаче, чем у тех, кто набирал его на компьютере.

Еще один момент

Когда мы усаживаемся перед компьютером, свечение экрана, а также безграничное количество информации перегружают наш мозг и снижают способность творить. Когда же перед нами только листок бумаги и ручка, мозгу приходится работать только над конкретной задачей. А еще – совершенно так же, как успокаивает рисование завитушек на лекции, успокаивает и ведение дневника или запись текста. Это помогает снимать стресс.

И еще интересный факт. Говорят, в Китае и Японии в лучники когда-то старались брать каллиграфов. Оказывается, у тех, кто хорошо пишет, хорошо развит и глазомер. Такие люди обладают высокой точностью движений и умением концентрироваться на поставленной задаче. Среди каллиграфов даже в наши дни много долгожителей. Это ли не аргумент, чтобы взять ручку – и начать делать заметки, писать письма?