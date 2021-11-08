Музыкальная новинка

David Guetta и Artik & Asti представили «Family»

Автор Эвелина Никанорова
David Guetta и Artik &amp; Asti представили «Family»
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Дэвид Guetta и Artik & Asti выпустили совместный трек «Family» («Семья»). Эта версия сингла создана специально для русскоязычной аудитории. А вот оригинальная песня с участием Биби Рексы, A Boogie Wit Da Hoodie и Ty Dolla $ign вышла 8 октября.

Обе версии композиции по-своему хороши, однако в дуэте с Artik & Asti есть особая магия, которая появляется только при соприкосновении двух культур. С одной стороны, у Дэвида и Artik & Asti есть кое-что общее: артисты безумно популярны, их слушает многомиллионная аудитория, а их хиты и награды можно перечислять очень долго. С другой стороны, музыканты принадлежат к разным поколениям и странам; к тому же Artik & Asti работают в поп-жанре, а Guetta — суперзвезда электронной музыки. Они одновременно похожи и не похожи друг на друга, поэтому химия между исполнителями возникла мгновенно.

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