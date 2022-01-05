Музыкальная новинка

«ДДТ» подняли «В магазине» проблему пропавших без вести

Автор Эвелина Никанорова
«ДДТ» подняли «В магазине» проблему пропавших без вести
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Группа «ДДТ» устроила премьеру видеоклипа на песню «В магазине». Главная героиня ролика – старушка, которая начинает блуждать после посещения супермаркета по городу, который ей кажется гигантским магазином.

В финале клипа сообщается о проблеме пропавших без вести, которой он посвящён:

– В России ежегодно пропадает порядка 180 тысяч человек. В группе риска находятся дети и пожилые люди, в том числе страдающие деменцией и ментальными нарушениями. Более 20 тысяч пропавших так и не находятся.

Песня «В магазине» вошла в новый альбом «ДДТ» «Творчество в пустоте».

Источник: InterMedia

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