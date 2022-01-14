«ДДТ» установили новый рекорд по сборам

Группа «ДДТ» собрала на Planeta.ru самую большую сумму за всю историю российских краудфандинг-платформ.

К моменту завершения сбора 12 января 2022 года поклонники поддержали музыкантов 10 тысяч раз, а их общий вклад составил 25 289 099 рублей. Это примерно 295000 евро.

– Мы озадачены, конечно же, той суммой, которую удалось собрать, и честно говоря, не ожидали такого тепла с вашей стороны. Это очень здорово и это окрыляет! Благодаря вам мы все переживем это время без живых концертов. На подходе уже следующий альбом и новые видеоклипы, которые, надеюсь, вас не разочаруют, – комментирует рекордный сбор лидер «ДДТ» Юрий Шевчук.

5 октября группа «ДДТ» запустила первый в истории группы краудфандинг на выпуск альбома «Творчество в пустоте», объяснив это тем, что из-за коронавируса постоянно отменяются выступления. Всего за сутки удалось собрать более 6 млн рублей (70212 евро), что стало рекордом по суточному сбору на российских краудфандинговых платформах.

Источник: InterMedia