Дед Мороз в Тик Токе

Дед Мороз из Великого Устюга завел страницу в Тик Токе. Он уже получил галочку о верификации.

Завести аккаунт Деду Морозу предложил тиктоткер из Калининграда Всеволод Алымов во время поездки в резиденцию новогоднего волшебника. В итоге теперь подписчики хранителя зимних праздников могут посмотреть короткие видео из его резиденции.

Дед Мороз в тиктоке поет песни и танцует. Вдобавок волшебник призывает пользователей показывать, как они украшают елки. Самым популярным видео на его странице оказалась экскурсия по резиденции под песню «Новогодняя» Дискотеки Аварии.

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