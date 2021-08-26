Дефицит витамина D. Как его распознать и что делать?

Для жителей наших широт витамин D особенно важен. Однако, как отмечают специалисты, его не хватает очень многим. С недостатком этого витамина связывают не только депрессию или хрупкие кости, но и онкологические заболевания. Обеспокоиться следовало бы курильщикам, ведь их организм потребляет витамин D быстрее.

По словам экспертов, за последние 10 лет ситуация в Литве не особенно изменилась. Согласно данным 2012 года, недостаток витамина D был у 86% жителей Литвы. Показатели этого года также не радуют: недостаток витамина D зафиксирован у 82%. Несмотря на то, что специфических симптомов недостатка этого витамина нет, некоторые косвенные признаки позволяют судить именно об этом – боли в мышцах, костях, нижней части спины, усталость, выпадение волос. Также следует отметить, что дефицит витамина D часто испытывают люди старшего возраста.

Бытует мнение, что депрессия в северных странах встречается чаще именно из-за недостатка солнечного света. Врачи подтверждают, что это действительно взаимосвязано. Также при недостатке этого витамина увеличивается риск заболевания сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и др.

Как курение влияет на недостаток витаминов

Курение особенно сильно влияет на обмен кальция и витамина D и истощает запасы витаминов. Причём это относится не только к витамину D. У курильщиков также выше рекомендуемое суточное потребление витамина С – 125 мг/день для мужчин и 110 мг/день для женщин. Тем временем некурящим витамина С нужно на треть меньше. Помимо этого организму курильщика зачастую не хватает витамина B6, фолиевой кислоты и витамина B12.

Природные источники витамина D

Необходимо отметить, что природные источники витамина D весьма ограничены. Больше всего этого витамина в жирной рыбе – лосось, сельдь, скумбрия, палтус и др. 100 г лосося содержит до 66% суточной потребности организма в витамине D. Любимая многими сельдь также может быть источником витамина D. 100 г сельди содержит около 27% от суточной потребности.

В качестве альтернативы можно выбрать масло печени трески. Сейчас оно несколько забыто, но в течение многих лет его использовали для профилактики и лечения дефицита витамина D у детей. Одна чайная ложка масла печени трески содержит примерно 56% суточной потребности.

В свою очередь, единственным растительным источником витамина D являются грибы. Они могут синтезировать этот витамин под воздействием ультрафиолетового солнечного света. Однако грибы производят витамин D2, тогда как человеку необходим витамин D3. При этом некоторые сорта грибов могут содержать весьма большое количество этого витамина.

Добавки с витамином D3

Жителям северного климата порой трудно получить необходимое количество витамина D даже при нахождении на солнце. По этой причине единственной помощью являются добавки. Витамин D можно принимать в любое время дня. Самое главное – получить необходимую суточную дозу. Как уже говорилось ранее, дефицит витамина D не имеет специфических симптомов и признаков, поэтому если вы подвержены риску дефицита этого витамина, специалисты рекомендуют провести тест на витамин D. Если результаты теста показывают дефицит витамина D – обратитесь к специалисту. Он оценит ваш рацион, сопутствующие заболевания, риски и запасы витамина D, а также порекомендует, как лучше и здоровее восстановить и поддерживать адекватный уровень витамина D в организме.

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