Listen to «Деятельность компании Grigeo Klaipėda будет приостановлена» on Spreaker.Компания Grigeo Klaipėda, переживающая скандал с загрязнением Куршского залива, с середины мая будет вынуждена остановить работу. Причина этого — отказ компании Klaipėdos vanduo, которая с января очищает сточные воды картонной фабрики, продлевать договор. Она обвиняет Grigeo Klaipėda в невыполнении договоренностей. По словам представителей Klaipėdos vanduo, концентрация загрязнений в стоках картонной фабрики является очень высокой, и очистительному оборудованию компании приходится работать с максимальными нагрузками. При этом, в соответствии с договоренностями, картонная фабрика должна самостоятельно производить первичную очистку сточных вод. Пока решается эта проблема, компании Grigeo Klaipėda придется остановить свою деятельность.