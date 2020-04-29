Listen to «Деятельность поликлиник в условиях карантина, комментарии медицинских работников» on Spreaker.

Каждый из нас с нетерпением ожидает завершения карантина. Однако понятно, что быстрым процесс выхода из него не будет. С вопросом о том, как происходит сейчас прием пациентов в поликлиниках и как он может измениться в ближайшее время, мы обратились к представителям некоторых медицинских учреждений страны.

По словам директора столичной Centro поликлиники Кястутиса Штараса, поликлиника в настоящее время проводит прием клиентов, которым нужна неотложная помощь, в том числе и одонтологическая. По телефону проводятся консультации семейных врачей и специалистов, обеспечен прием беременных женщин и работа прививочного кабинета. Поэтому когда наступят следующие этапы смягчения карантина, поликлиника планирует прежде всего продлить часы часы работы — поначалу это будет с 8 до 18, а потом и с 7 до 20 часов. А о том, как будет организована работа поликлиники в ближайшем будущем, Кястутис Штарас ответил следующее.

— Они работают командами, чтобы специалисты, если бы был подтвержден какой-то случай заболевания, тогда одна команда идет на самоизоляцию, а другие работают. А раньше было, чтобы одной специальности сразу работали три-четыре специалиста — допустим, кардиологи. Они сейчас работают иначе, ну и понемножку отпустим это, перейдем в нормальную жизнь. Из мер предосторожности — мы проверяем пациентов, когда они входят — спрашиваем анамнез, и так далее, и так далее. Мы имеем меры предосторожности для наших специалистов — халаты одноразовые, маски. Думаю, что в этом году мы так и будем держать и специалистов, и пациентов.

На вопрос, можно ли будет соблюсти в поликлинике необходимую при карантине дистанцию между посетителями, директор Centro поликлиники сказал следующее.

— Можно. Мы так и придерживаемся. Так как у нас помещений очень много есть, много филиалов, у нас проблемы нету.

В свою очередь, главный врач Клайпедской городской поликлиники Лорета Венцкене тоже рассказала, что вся неотложная помощь, а также услуги для беременных, прививки в поликлинике доступны и в настоящее время. Однако если будут новые рекомендации от Министерства здравоохранения, то будут расширены услуги и семейных врачей, и специалистов.

— Теперь они услуги предоставляют удаленно, они по телефону консультируют больных — какие лекарства принимать, какими дозами. А тогда уже можно будет принимать физически больных. Мы и теперь очень много услуг оказываем — хирурги тоже принимают всех больных, потому что удаленно хирургические услуги не выходит делать. Так и теперь мы как-то распределили больных на инфекционных и которые идут с другими проблемами, и назначили часы: когда идут беременные женщины — тогда не пускаем других. Мы как-то работали, и работаем, и будем работать. Будет план — как мы будем расширять, как мы будем регистрировать. Конечно, не будет так, как раньше, что толпы ходили. Все равно будет работа вестись иначе, чем до карантина.