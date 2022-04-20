Декларацию о доходах можно подать до 2 мая

Государственная налоговая инспекция напоминает, что на заполнение деклараций о доходах остается совсем немного времени. Это можно сделать до 2 мая.
Как и каждый год, декларации о доходах являются обязательными для некоторых категорий граждан. В первую очередь, декларировать доходы должны те, кто занимается индивидуальной деятельностью.
По данным Налоговой инспекции, на сегодняшний день уже 1 048 488 жителей страны успешно задекларировали свои доходы за минувший год.
Заполнить декларацию можно по ссылке deklaravimas.vmi.lt. Консультации по поводу заполнения деклараций и по другим налоговым вопросам – по телефону 1882. Если же возникает необходимость обратиться к специалисту в одно из отделений Налоговой инспекции, надо предварительно зарегистрироваться.