Декларировать доходы можно будет уже с 3 марта

Декларирование доходов за прошедший год начнется раньше, чем обычно, – 3 марта. Как и в прошлом году, процесс продлится два месяца и будет проходить в виртуальном режиме.

Налоговая инспекция в электронной системе декларирования предоставит информацию о прошлогодних доходах и расходах 2 млн 300 тыс. жителей. Из них более чем 1 млн 700 тыс. человек достаточно будет только подтвердить и предоставить декларацию.

Декларировать доходы и уплатить налоги жители страны должны до 3 мая.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.