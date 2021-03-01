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Декларировать доходы можно будет уже с 3 марта

Автор RUSRADIO LT 29
Декларировать доходы можно будет уже с 3 марта

Декларирование доходов за прошедший год начнется раньше, чем обычно, – 3 марта. Как и в прошлом году, процесс продлится два месяца и будет проходить в виртуальном режиме.

Налоговая инспекция в электронной системе декларирования предоставит информацию о прошлогодних доходах и расходах 2 млн 300 тыс. жителей. Из них более чем 1 млн 700 тыс. человек достаточно будет только подтвердить и предоставить декларацию.

Декларировать доходы и уплатить налоги жители страны должны до 3 мая. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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