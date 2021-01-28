Новости Самоуправления

Дельфины – хоть и виртуальные, но все равно настоящие

Автор RUSRADIO LT 14

С завтрашнего дня зрителей ждут виртуальные выступления дельфинов.

По словам представителей Клайпедского дельфинария, во время карантина тренеры ежедневно общаются с дельфинами и проводят тренировки. Но питомцы соскучились по зрителям. Поэтому решено каждый четверг проводить виртуальную трансляцию о жизни дельфинов. Зрители увидят, чем они занимаются во время карантина, а также смогут задать вопросы тренеру и посмотреть шоу. Сейчас в дельфинарии живут черноморские афалины и еще 5 калифорнийских морских львов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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