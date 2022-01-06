Здоровье

Деменция. Что это такое, как распознать и предотвратить

Автор Анжелика Орлёнок
Деменция. Что это такое, как распознать и предотвратить

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – деменция. Что это такое, как распознать и как предотвратить. Наш собеседник – председатель ассоциации «Деменция в Литве» Иева Петкуте. Вот что она говорит.

– Деменция – это синдром, а не одна конкретная болезнь. Этот синдром обладает определенным набором симптомов, которые проявляются из-за изменений головного мозга. Чаще всего деменция развивается у людей в возрасте старше 65 лет. Однако важно знать, что это – не часть обычного старения. Не надо думать, что у всех людей старшего возраста обязательно будет деменция. Только у части из них, и фактором риска является возраст. Но надо отметить и то, что не только у более старших людей случается эта болезнь. Иногда она развивается и у людей в возрасте 40-50 лет.

Симптомы деменции

Человеку становится трудно выполнять повседневные задачи. Заварить чай, завязать шнурки на обуви. У него может быть дезориентация в хорошо знакомом месте. Трудности в подборе слов и счете. Более яркие симптомы – это проблемы с памятью. Человек говорит только о том, что произошло только что, а не о том, что было раньше. Для постановки диагноза этих симптомов должно быть хотя бы несколько. И они должны очень явно выражаться по сравнению с тем, каким человек был раньше. 

Не все причины деменции известны. По очень примерным подсчетам, около 40% случаев определяются образом жизни человека. На самом деле, очень важно, как мы проживаем свою жизнь с самого детства. Из тех факторов, которые мы можем корректировать и тем самым уменьшать риск, – это физическая активность. Надо делать зарядку хотя бы 30 минут в день. Походить хотя бы пару раз в неделю. Аэробика или зарядка могут быть. Полезно даже возиться в огороде или отправляться за покупками, допустим. Это могут быть какие-то физические действия, перенос каких-то вещей. Надо искать любые способы как можно больше находиться в движении.

Риск заболеть деменцией выше для людей с вредными привычками – курением или чрезмерным употреблением алкоголя. Это тоже считается факторами повышенного риска. Очень важно общаться, наша социальная жизнь очень важна. А еще важно учиться и давать нагрузку своему мозгу. Например, пробовать изучать новый язык. Быть пытливым и любопытным, интересоваться разными вещами. Важно также наше психическое здоровье. Потому что психические расстройства – в частности, депрессия, – тоже могут повышать риск заболеть деменцией. Другие моменты – надо наблюдать за давлением и стараться не допускать его повышения. По возможности следует заботиться о том, чтобы не возник сахарный диабет. Наконец, что гораздо меньше известно, – это проблемы со слухом. Через звуки мы получаем немало информации, и если ослабляется наш слух, меньше стимулируется мозг. Важно обязательно своевременно принимать меры – например, если это наши родители, бабушки-дедушки, – этим способом мы на самом деле уменьшали бы вероятность развития деменции

Как предотвратить деменцию

Итак, для того чтобы не страдать деменцией в преклонном возрасте, надо приложить некоторые усилия еще задолго до его наступления. Тем более, что необратимые изменения в мозге человека начинаются гораздо раньше, чем проявляется болезнь. Как уже сказала в интервью наша собеседница, курение и злоупотребление алкоголем – факторы риска. Значит, надо стараться избегать вредных привычек. Правильное питание – еще один момент, который зависит от нас. В качестве образца для питания рекомендуется выбирать средиземноморский вариант – то есть, такой, в котором есть рыба, а также много овощей и фруктов.

А еще – редкий случай, когда и медики, и ученые предписывают в качестве профилактического средства использование гаджетов. Исследования показывают, что среди пожилых людей, которые пользуются компьютером, реже фиксируются случаи старческого слабоумия. Такой же эффект и у игр. Оказывается, даже знакомый всем тетрис помогает развивать реакцию и оказывается эффективным средством против деменции. Да и вообще надо постоянно давать голове работать, поддерживать мозг в тонусе. Как рассказывают ученые, изучающие человеческий мозг, для укрепления нейронных связей очень важно получать самую разную информацию. Слушать хорошую музыку, интересоваться искусством, читать качественную литературу, радоваться окружающему миру, уметь удивляться и хотеть учиться чему-то новому. Не бояться даже в немолодом возрасте браться за изучение иностранного языка или брать уроки игры на музыкальном инструменте. 

Ну и, наконец, нельзя думать, что с возрастом умственные способности просто обязаны угасать. Не сделать этого им помогают регулярные физические нагрузки. Многие исследования показывают, что, например, занятия бегом приводят к увеличению числа нейронов в том участке мозга, который отвечает за обучение и память. Настолько же полезными могут быть занятия аэробикой, йогой или даже просто дыхательные упражнения и медитация. В целом, занятия спортом должны быть скорее посильными и систематическими, чем редкими и изнуряющими. 

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