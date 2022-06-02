Деменция, нарушение слуха или зрения. Полезные приложения для пожилых родственников

Ни для кого не новость, что население планеты стареет. По данным статистики, несколько лет назад 60-летнего возраста достигло почти 13% жителей Земли. Это примерно миллиард человек. А уже к 2050 году эта цифра может достичь 2 миллиардов. При этом смартфонами пользуются более 70% людей в возрасте около 60 лет, и более 40% – старше 65 лет. Какие современные приложения могут сделать жизнь пожилого человека интереснее и продуктивнее?

Разработчики мобильных приложений уделяют все больше внимания нуждам пожилых людей. Например, большая группа таких приложений направлена на уход за близкими. Скажем, с помощью одного из них пожилые люди могут приглашать помощников на подмогу в домашних делах. Или просто чтобы провести с ними время, поговорить и тем избавить от одиночества.

Болезнь Альцгеймера

Другое приложение из той же категории упрощает жизнь людям, которые ухаживают за больными, страдающими болезнью Альцгеймера. Оно позволяет анализировать симптомы заболевания, координировать свои действия с другими членами семьи, контролировать прием лекарств и др.

А есть приложение, которое позволяет еще до появления такого заболевания снизить его риск. Например, человеку предлагается ежедневно проходить какие-то тесты, вести дневник, получать информацию о полезных продуктах и т.д. Все рекомендации разделяются на шесть основных категорий. Это физическая активность, сон, питание, снижение стресса, улучшение когнитивных способностей и социализация.

Нарушения слуха и зрения

Существует полезное приложение для людей со слабым слухом. Оно анализирует звуки, окружающие человека, преобразовывает их в сигналы и передает на смартфон или другое устройство. Это приложение – отличное подспорье для слабослышащих пожилых людей, которые живут самостоятельно. Оно помогает им избегать травм или каких-либо вторжений извне. Например, краж.

Другие приложения, разработанные для людей с нарушениями слуха, позволяют преобразовывать речь собеседника в текст, который появляется на гаджете пожилого человека. При этом ответ можно набирать с помощью клавиатуры. Такое приложение очень удобно использовать, когда говорят сразу несколько человек. Например, в компании или за праздничным столом.

Бывают и приложения для слабовидящих людей.

Приложения для продвинутых пользователей

А для борьбы со старческой деменцией появились приложения совершенно нового формата. В них используются современные технологии VR. Пожилой человек надевает шлем виртуальной реальности и попадает, например, в дикую природу, где может взаимодействовать с животными – кормить или изучать их. По данным исследований, такие приложения дают очень неплохие результаты. У одних людей после таких сеансов снижается переживание болевых ощущений. У других – улучшается настроение, повышается рост интереса ко всему новому. А у некоторых появляется ощущение, что они помолодели. Разве это не замечательно?

Информацию о различных приложениях несложно найти в интернете. Поэтому те, у кого есть пожилые родственники, жизнь которых можно улучшить с помощью современных технологий, могут воспользоваться этой идеей.