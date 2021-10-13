День безопасности движения, 730 евро и Labas для младенцев

Сегодня отмечается Европейский день безопасности дорожного движения. Его задача – призвать всех участников движения помнить о безопасности на дорогах. Минимальная зарплата со следующего года станет выше и составит 730 евро. А в конце недели состоится Международный фестиваль театров Labas («Привет»), на который приглашают даже младенцев. Об этих и других новостях читайте ниже.

* 13 октября – Европейский день безопасности дорожного движения. Он отмечается, чтобы привлечь внимание общественности к опасностям на дорогах, побудить к более осторожному поведению. Отметим, что День безопасности дорожного движения отмечается несколько раз в году. Если в Европе этот день отмечается сегодня, то в Литве он приходится на 6 апреля. При этом представители Вильнюсского комиссариата полиции сообщают, что мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах столицы будут проходить с октября по декабрь. Особое внимание будет уделяться контролю трезвости, обгону, хулиганскому вождению и другим опасным моментам.

* С нового года минимальная зарплата должна вырасти на 88 евро и составить 730 евро «на бумаге» или 518 евро «на руки». Кроме того, с 2022 года вступит в силу требование выплачивать зарплату только банковским переводом. Согласно Трудовому кодексу, минимальная зарплата может начисляться только за неквалифицированную работу.

* Сейм все-таки подтвердил: 100 евро будут выплачивать за прививки от коронавируса людям в возрасте 75+. 100 евро заплатят и тем людям 75+, кто полностью вакцинировался, но сделает и третью (бустерную) прививку до 1 апреля. Решение вступает в силу с 18 октября.

* Минздрав обновил свои рекомендации по проведению личных торжеств, а также по организации общих молебнов. Любые торжества и празднования должны проводиться в отдельном помещении, куда будет закрыт доступ для посторонних людей. Маски в помещении обязательны. Без масок могут находиться лишь исполнители и ведущие мероприятий.

* Каждое учебное заведение сможет самостоятельно решать, когда и как объявлять карантин, руководствуясь количеством больных детей и педагогов в данном конкретном учебном заведении. Карантин может быть объявлен на срок не менее семи дней и не более 14 дней. После объявления карантина родители, опекуны или бабушки и дедушки могут получить лист нетрудоспособности по уходу за ребенком до 8 лет.

* В столичном районе Виршулишкес будет расширен троллейбусный парк (ул. Юстинишкес, 14). Там появятся парковочные места еще и для автобусов. Кроме того, планируется благоустроить территорию, высадить деревья.

* Проспект Конституции в столице скоро изменится до неузнаваемости. В рамках проекта «Зеленая волна» деревья и кустарники будут высажены не только между тротуарами и проезжей частью, но и посреди самого проспекта. Подготовительные работы уже начались.

* В ближайшие два года парк вильнюсского общественного транспорта пополнится 22 новыми электроавтобусами. Они начнут курсировать по девяти новым маршрутам на тех территориях столицы, где общественный транспорт пока не ходит.

* Клайпедское самоуправление напоминает о том, что малоимущие граждане могут обращаться за компенсациями расходов на отопление. Ссылки можно найти на странице самоуправления klaipeda.lt. Они могут быть полезны и жителям других городов.

* С этой недели в маршрутных такси в Кретингу и Палангу (31М и 32М) будут продаваться билеты, распечатанные не в кассе. Билетом станет бумажный билет с QR-кодом, проданный водителем.

* Россия и Евросоюз проведут консультации по взаимному признанию COVID-сертификатов о вакцинации. Напомним, что ЕС уже получил документы российского Минздрава о взаимном признании сертификатов о прививках. Отметим, что взаимное признание COVID-сертификатов устранит препятствия для передвижения граждан ЕС по России и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу будут продолжены в самое ближайшее время.

* Балтийское море оскудело. Рыбаки на Балтике отмечают, что в этом осеннем сезоне почти не попадается камбала. Однако самая большая проблема — балтийская треска, которая уже давненько не красовалась на столах жителей приморских районов. Промысел балтийской трески запрещен с прошлого года, поэтому любителям этой рыбы приходится покупать более дорогую треску, атлантическую. Напоминаем, что Евросоюз пару лет назад ограничил, а в прошлом году полностью запретил ловлю балтийской трески. Рыбаки выловили ее так много и, зачастую, такими варварскими методами, что популяция трески в Балтийском море сократилась до критических показателей.

* В Вильнюсе начинается раздача вместительных мешков для сбора осенних листьев и других зеленых отходов. Для получения таких мешков следует обратиться в сенюнию (староство) своего микрорайона. Там же можно согласовать и вывоз отходов после уборки дворов. Эта услуга бесплатная. Напомним, что опавшие листья и другие отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для обычных отходов или оставлять где-либо во дворе. И, тем более, их нельзя сжигать во дворах многоквартирных домов.

* В Вильнюсе – снова съемки. Режиссер Мария Кавтарадзе снимает фильм Slow. Работы над романтической драмой пройдут сегодня и завтра на набережной Нериса, в цветочном киоске на пр. Гедиминаса и в других местах. Однако ограничения движения будут кратковременными и вряд ли кому-то причинят неудобство.

* Паневежский фонтан, самый большой и «интеллектуальный» не только в Литве, но и в странах Балтии, уходит на зимние каникулы. В пятницу и субботу с 21 до 21.30 час. состоятся его последние музыкальные представления, после чего фонтан будет демонтирован до весны.

* В воскресенье, 17 октября, начинается Международный фестиваль театров для младенцев и детей дошкольного возраста Labas («Привет»). Фестиваль пройдет в различных районах Вильнюса, в Молетай, в Пабраде, а также удаленно. В мероприятии примут участие актеры и театральные коллективы из Литвы, Ирландии, Бельгии, Хорватии, Греции и Израиля. Всего будет показано около двадцати спектаклей. Большинство спектаклей бесплатные, а за некоторые из них надо будет заплатить 5 евро.