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День Европы, добрые прогнозы синоптиков и другие новости

Автор R•RADIO

Сегодня, в День Европы, по всей стране проходит множество важных мероприятий. А синоптики радуют нас своими прогнозами и обещают в ближайшие дни теплую погоду. Об этих и других новостях читайте ниже.

День Европы, добрые прогнозы синоптиков и другие новости

Сегодня, в День Европы, Президент Гитанас Науседа провел «Урок Европы» ученикам Даугайляйской школы при Утянской прогимназии «Витурю».

В честь Дня Европы на Лукишкской площади в Вильнюсе открылась выставка «Украина – война в Европе». Состоится концерт и аукцион по сбору средств для поддержки Украины.

Сегодня проводится «Европейский экзамен». Он будет доступен на сайте europosegzaminas.lrt.lt до 20:00 часов. Принять участие может любой желающий.

К праздничным дням предлагается добавить 25 октября – День Конституции, который будет выходным днем.

Cегодня, 9 мая, полиция в усиленном режиме дежурит около мест захоронения советских солдат и мемориалов по всей стране. Власти опасаются возможных провокаций. В Литве запрещается публично использовать георгиевские ленты – за это грозят штрафы. Посещать кладбища и возлагать цветы не возбраняется.

«Содра» присылает напоминания о накоплении пенсий — осталось два месяца на решение. Принять решение об участии в накоплении пенсий можно до 30 июня. В апреле почти 83 000 человек получили такие письма от «Содры», отправленные на электронную почту.

Вильнюсская когенерационная электростанция не успевает запустить котельную на биотопливе, поэтому столицу, скорее всего, ждет еще один дорогой отопительный сезон. Предполагается, что он может быть даже дороже предыдущего, сообщает телеканал LNK.

Опрос: 4 из 5 жителей Литвы считают себя хорошими водителями.

В Павильнисе построят новую прогимназию. Какой она станет, и что должно быть в школе, решат сами родители. Жители Павильниса стали первыми, кто испробовал идею столичного самоуправления принимать пожелания горожан еще до начала строительства школы.

По данным Департамента статистики, в прошлом году каждый четырнадцатый житель Литвы понес серьезные материальные потери.

CUP не отказывается от планов развития – рядом с торговым центром будет построено офисное здание.

Начались ремонтные работы на улице Калварию. Приводятся в порядок тротуары.

Строительство эстакады на пересечении Балтийского проспекта и Шилутского шоссе идет полным ходом. Ее длина составляет 500 метров. Этот проект, реализуемый Минтрансом, стал одним из самых значимых и рекордных с точки зрения финансирования в Клайпеде за последние годы.

В недавно открытом после реконструкции сквере у реки Дане заработали пешеходные музыкальные фонтаны. Ежедневно они будут автоматически включаться в 12.00, 15.00, 18.00 и 21.00 и работать в течение 30 минут. А следующим летом по реке Дане должен начать курсировать «водный автобус».

Клайпедский парк скульптур закрыт: посетители не смогут в него попасть еще два года.

В минувшие выходные литовские байкеры открыли новый сезон.

Фестиваль воздушных змеев «Между землей и небом 2022» в Запишкисе удивит впечатляющей программой – соревнованиями воздушных змеев и мастер-классами по их изготовлению, концертами. А гости из Франции представят невиданную ранее в Литве световую инсталляцию Luminéoles. Фестиваль начнется 22 мая в 14 часов.

В итальянском Турине накануне состоялась церемония открытия музыкального конкурса «Евровидение-2022». Литву на нем будет представлять певица Моника Лю.

Легендарные литовские баскетболисты Дарюш и Кшиштоф Лавриновичи завершают карьеру профессиональных баскетболистов. По этому случаю 18 июня братья устроят прощальный праздник для своих поклонников и друзей на арене Avia Solutions Group Arena в Вильнюсе. Братья столкнутся в товарищеском матче, в котором им помогут действующие литовские баскетболисты, а также легендарные литовские баскетболисты Римантас Каукенас, Рамунас Шишкаускас, Линас Клейза и др.

Синоптики прогнозируют солнечные и теплые дни: 19 градусов во вторник и 22 градуса в среду.День Европы, добрые прогнозы синоптиков и другие новости

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