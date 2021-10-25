День Конституции, столичные пожарные и четвероногий офицер

Сегодня в стране празднуется День Конституции. Пожарные проводят традиционную осеннюю акцию. А в Клайпеде начал свою службу четвероногий полицейский. Об этих и других новостях читайте ниже.

* 25 октября в Литве празднуется День Конституции. По этому поводу состоялся 15-й экзамен по Конституции страны.

* Книга президента Гитанаса Науседы и Вилии Герулайтене стала основой для современной оперы. Опера называется «Хроника нидской школы», а увидеть её можно в Клайпедском драматическом театре.

* Литва планирует открыть своё посольство в Сингапуре.

* Избраны два новых мэра. Тракайским районом будет руководить либерал Андрюс Шатявичюс, который вчера во втором туре обошел кандидата от избирательной акции поляков Литвы Ярослава Наркевича. А мэром района Кялме избран самовыдвиженец Ильдефонсас Петкявичюс, победивший представителя партии социал-демократов.

* Второй этап либерализации рынка электроэнергии, который начался в этом году, на некоторое время приостановлен. А для тех, кто уже сделал свой выбор, вступление договора в силу пока откладывается.

* Всемирная организация здравоохранения еще раз призвала богатые государства передать часть накопленных вакцин от коронавируса более бедным странам.

* Вице-мэр столицы: вполне реально, что памятник Пятрасу Цвирке демонтируют еще в этом году.

* Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Бронюса Маркаускаса и еще двух литовских граждан, подозреваемых в незаконном нарушении государственной границы. Они уже переданы Литве.

* Будьте осторожны! Мошенники рассылают от имени «Почты Литвы» короткие сообщения о якобы задержанных посылках и просят обновить персональную информацию. Сообщения мошенников содержат активную ссылку, по которой предлагается перейти получателю SMS-сообщения. Компания призывает своих клиентов быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников. Никогда и никому не сообщать свои пароли, личный идентификационный код, данные для подключения к э-банкингу или информацию о платежной карте.

* Пожарные в столице и Вильнюсском районе начали традиционную осеннюю акцию Kaminukas. С прошлой пятницы специалисты ходят по домам тех жителей, которые для обогрева используют печное отопление, проверяя, как люди подготовились к отопительному сезону, и раздают памятки о правилах безопасной эксплуатации печей и дымоходов. Пятилетняя статистика свидетельствует, что в среднем за 9 холодных месяцев возникает более 1600 пожаров и гибнет порядка полусотни человек. Профилактическая акция Kaminukas продлится до 17 декабря.

* В Клайпедском комиссариате полиции начала службу овчарка – четвероногий офицер Фея. Она стала партнером полицейской Паулины Пирмайтене.

* Столичные власти одобрили строительство нового комплекса многоквартирных домов и бизнес-центров на территории бывшего торгового центра Audėjas.

* В середине декабря планируется наладить прямые рейсы между Вильнюсом и столицей Армении Ереваном.

* Пожарные в течение двух лет получат новые защитные костюмы. На прошлой неделе Департамент пожарной безопасности подписал договор с производителем защитной одежды для сотрудников службы. В течение двух лет планируется закупить до 2 тыс. комплектов спецодежды. При выборе поставщика главными требованиями были удобство, легкость и, конечно же, жаропрочность костюмов. Первые партии защитных костюмов поступят уже в следующем году.

* В последние дни октября, как обычно, мы переведём стрелки своих часов на зимнее время.