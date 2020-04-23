День матери и детские сады в условиях карантина

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Правительство Литвы приняло решение продлить карантин до 11 мая, но при этом смягчить некоторые условия. Премьер-министр Саулюс Сквернялис после заседания правительства обсудил и приближающийся День матери.

Сквернялис сказал, что пока не планируется ограничивать движение, как это было сделано на Пасху.

«Что касается длинных выходных — Дня матери, — принцип остается тот же, что и на Пасху. Лучше всего поздравлять на расстоянии, опасность никуда не исчезла. Пока такие ограничения, как в пасхальные выходные, не планируем. Наверное, будет рекомендация не ехать, но пока не известно, целесообразно ли применять запрет. Пока такая возможность не исключена», – сказал премьер. «Что касается Неменчине, решено, что полностью режим ослаблен не будет, ограничения будут действовать до 24 часов 27 апреля», – сказал премьер.

По словам Саулюса Сквернялиса, первыми из воспитательных учреждений смогут открыться детские сады. На данный момент, как отметил премьер, родители, которые могут выходить на работу, но им негде оставить детей, должны обращаться в муниципалитеты. В свою очередь, муниципалитеты должны позаботиться об уходе и питании ребенка. Муниципалитеты сами будут решать, где будут предоставлять такие услуги: на дому, в дневном центре или как-то иначе.

Представители Вильнюсского муниципалитета сказали, что будут принимать детей в детские сады с понедельника. Но должно быть выполнено одно условия — работать должны оба родителя. В группах будет очень мало детей.

Клайпеда последует примеру столицы и откроет детские сады, для работающих родителей. Каунас детские сады, пока открывать не планирует.

Напомним, карантин в Литве продлен до 11 мая.