День национальных общин, поздравление главы Департамента по делам национальных меньшинств

Сегодня в нашей стране отмечается День национальных общин. По поводу такого важного события мы пригласили в свой эфир директора Департамента по делам национальных меньшинств Литвы Виду Монтвидайте.

— Хочу поздравить и аудиторию ваших слушателей, ваших передач, — и литовская национальная община, которая, может, подключается и слушает ваши программы, — с таким интересным днем, важным днем для национальных организаций — это День культурного разнообразия и диалога. Этот день утвержден был в 2003 году организацией ЮНЕСКО, а в Литве заняло какое-то время, пока было утверждено, и в 2013 году Литва имеет в своем календаре такой день, как 21 мая, День национальных культур и национальных общин. Сами общины, может быть, больше знают, чем общество, об этом дне, но это не только праздничный день, и не столько праздничный день, а возможность подумать о своих личных ценностях, о ценностях в обществе. Как мы воспринимаем человека другой культуры. Мир сейчас становится более глобальным — только, может, в эти месяцы закрыт. А так — приезжает много, много совместных семей есть и у нас, и в разных странах. И вот наше восприятие, как мы принимаем людей с другой культурой, другой традицией, от нашей которая отличается, как мы уважаем это — вот этот день предназначен для этого, чтоб мы подумали. Может быть, взяли для себя какие-то обязательства переоценить. Может, мы слишком боимся иногда того, что не познаем. И в этом году мы придумали — с [Советом национальных общин] придумали такую акцию, так как нет возможности идти на мероприятия, встретиться, как было принято, в концертах где-то, на площадях в городах организовать концерты, представления. В этом году Община призывает к такой акции в соцсетях, — надо отмечать #TautiniųBendrijųDiena или #LietuvosTautųŠventė, и поздравить своего друга, знакомого. Отметить просто имя того, которого мы хотим поздравить или просто выразить знак уважения его культуре, языку родному, который отличается от нашего, но мы гордимся, что у нас есть такой знакомый. Думаю, что самое красивое — если взять позвонить, даже через окно помахать. Может, ваш почтальон, может быть, продавщица или сосед — никогда не подумали, а вот есть возможность сказать: вот, сегодня — такой день, я тебя поздравляю, желаю всего хорошего. Сегодня — такой день, и такая инициатива.

— А представители скольких национальностей проживают в нашей стране?

— По статистике — более 150 разных национальностей у нас в стране проживает. Есть очень малюсенькие, которые по три, по четыре, по шесть человек в стране есть. Это, действительно, всегда думаю, что им особенно грустно, одиноко, и надо нашей поддержки. Вот, например, ингуши — восемь. Якуты — семь. Передаю привет, если слышат, активной якутской организации, хотя их только семеро. Хакасы — шесть есть. Боливийцев — пять, исландцев пять есть у нас. Чехов вот — тридцать. Таджиков — сорок. Вот есть такие маленькие-маленькие, они точно знают каждый друг друга. Но есть организации, которые и тысячи людей объединяют. В стране — более 300 организаций, которые пропагандируют национальную культуру, и я очень поздравляю всех председателей, лидеров с таким важным днем для нас всех, чтоб мы не устали в этой своей эдукационной работе.