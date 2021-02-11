День номера Службы спасения 112

11 февраля отмечается День единого номера вызова служб экстренного реагирования, а если проще – Службы спасения-112.

Совместную декларацию о ежегодном праздновании этого дня подписали в 2009 году в Брюсселе Комиссия Европейского союза, Европарламент и Совет Евросоюза.

Дата празднования дня Службы спасения выбрана неслучайно. Она содержит цифры номера: 11-е число второго месяца года.

Отметим, что в Литве номер 112 используется с 2004 года. Согласно опросам Eurobarometro, около 80% жителей Литвы позвонят при необходимости именно по номеру 112.

Номер 112 является бесплатным. Кроме того, по нему можно позвонить с любого телефона, даже если в нём нет SIM-карты.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.