День памяти жертв геноцида в Литве

В четверг, 23 сентября, Еврейский культурно-информационный центр совместно со столичным самоуправлением, Вильнюсской еврейской общиной и секретариатом Международной комиссии по преступлениям, совершённым нацистским и советским оккупационными режимами в Литве, приглашают на открытие стендов, посвящённых 80-летию геноцида евреев Литвы, на пл. Жертв гетто в Вильнюсе (ул. Mėsinių 3).

Церемония открытия состоится 23 сентября в 10:30.

Также с 23 сентября до 31 октября в Еврейском культурно-информационном центре пройдёт выставка, посвящённая памяти о Холокосте.

Помимо этого в Вильнюсе пройдут и другие мероприятия:

11:00 – «Путь памяти – Марш живых Панеряй». Мероприятие в сквере Rūdninkų.

11:45 – Шествие от сквера Rūdninkų до Вильнюсского ж/д вокзала и поездка в Панеряй.

13:00 – Церемония памяти жертв геноцида евреев Литвы возле Панеряйского мемориала.

19:00 – «Симфония из Северного Иерусалима» Йевара Ясинского. Музыкальный проект состоится во дворике Президентского дворца. Выступать будет камерный оркестр Вильнюсского городского самоуправления им. Св. Христофора и приглашённых классических, джазовых и народных музыкантов.

Помимо всего прочего программный директор RUSRADIO LT Эрнест Алесин пообщался с председателем Еврейской общины Литвы Фаиной Куклянски. Вашему вниманию интервью с ней.