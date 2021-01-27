Новости

День памяти жертв Холокоста

Автор Эвелина Никанорова 27
Свечи

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года.

По этому случаю община евреев Литвы призывает сохранить историческую память об этих трагических событиях для будущих поколений и просвещать общество. Это должны быть не формальные обязательные мероприятия, но «вечный урок человечности, морали и ценностей», отметила председатель общины Фаина Куклянски.

В День памяти жертв Холокоста все желающие могут присоединиться ко Всемирной акции #WeRemember/# Мы Помним в соцсетях.

27 января 1945 года были освобождены узники крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим. По разным оценкам, в лагере погибло от 1,5 до 4 миллионов человек. К сожалению, точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить. Многие документы уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв. Однако, как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.

Метки:

Актуальные новости

Духи с запахом барсука

Гитарист Queen выпустил духи с запахом барсука

Автор Эвелина Никанорова

Съемки сериала «Друзья» в 2021 году

Автор Эвелина Никанорова

Надя Дорофеева официально начинает новый этап в карьере

Автор Эвелина Никанорова

Житель Буффало сделал крутой дом к Хэллоуину

Автор Эвелина Никанорова

О правилах дорожного движения и экзаменах для мотоциклистов

Автор RUSRADIO LT
Фильмы и сериалы для детей и подростков

Фильмы и сериалы для детей и подростков

Автор RUSRADIO LT

Новые правила пересечения границ, путешествий и изоляции

Автор RUSRADIO LT
Смягчение карантина возможно во второй половине января

Смягчение карантина возможно во второй половине января

Автор RUSRADIO LT

Ученые: смертность от COVID с весны снизилась на 30%

Автор RUSRADIO LT