Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года.

По этому случаю община евреев Литвы призывает сохранить историческую память об этих трагических событиях для будущих поколений и просвещать общество. Это должны быть не формальные обязательные мероприятия, но «вечный урок человечности, морали и ценностей», отметила председатель общины Фаина Куклянски.

В День памяти жертв Холокоста все желающие могут присоединиться ко Всемирной акции #WeRemember/# Мы Помним в соцсетях.

27 января 1945 года были освобождены узники крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим. По разным оценкам, в лагере погибло от 1,5 до 4 миллионов человек. К сожалению, точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить. Многие документы уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв. Однако, как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.