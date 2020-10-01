Listen to «День пожилого человека, дорожного полицейского — и просто хороший день» on Spreaker.

Наступающие дни богаты скорее Днями разных хороших людей и профессий, чем какими-то масштабными мероприятиями.

Может быть, для нынешнего периода это и хорошо. Напомним, что сегодня отмечается День пожилых людей. Из того, где к его отмечанию подошли с самой большой ответственностью, отличается информация из Паланги.

Там в честь сеньоров сегодня в разных местах города проводятся показы фильмов и оздоровительные мероприятия, а в некоторых кафе города сеньоров даже обещают угостить чашечкой кофе, чая, сока или десертом. К слову — сегодня же отмечается и день кофе, так что, похоже, что есть отличный повод отметить оба этих праздника одновременно. Подробности — в фейсбуке.

В другом месте литовского побережья, в Клайпеде, начинается традиционная книжная ярмарка, которая насчитывает немногим меньше ста различных мероприятий. Посетители ярмарки смогут познакомиться с новейшими книгами и встретиться с писателями, принять участие в дискуссиях и творческих мастерских.

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня и некоторые полицейские. 1 октября 1932 года в Литве было учреждено специальное подразделение полиции – по делам передвижения. Эта дата считается днем основания дорожной полиции Литвы, с чем мы ее сотрудников и поздравляем!

Остается напомнить, что в нашей стране продолжаются фестиваль документального кино и Международный театральный фестиваль Sirenos. Тема театрального марафона в нынешнем году продиктована временем и звучит как unwelcome. Основная программа фестиваля приглашает познакомиться с работами литовских авторов — интересными, актуальными и порой даже неожиданными. Все подробности — на странице vilnius-events.lt.