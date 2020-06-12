Listen to «День России. Обращение Посла России в Литве Александра Удальцова» on Spreaker.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов:

— Сегодня мы отмечаем государственный праздник Российской Федерации, День России. И отмечается он у нас в стране с 92-го года. А день этот выбран потому, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Вот оттуда и идет этот наш государственный праздник.

Я хочу сейчас обратиться к согражданам своим, всем соотечественникам, к жителям Литвы, которые относятся к нашей стране по-добрососедски — а таких тут, я уверен, большинство. И хочу их поздравить. Я думаю, что для нас с вами Россия, ее благополучие, настоящее и будущее, — небезразличный вопрос. Мы будем вместе ей помогать, сочувствовать и болеть. Россия — это не просто самая большая по своей территории страна — это великая страна, это не преувеличение. С богатой историей, уверенным настоящим и прекрасным будущим. Россия открыта, — мы страны соседние, и поэтому, я говорю, — для сотрудничества с любыми странами. Тем более — с теми, кто нас окружает. Такое сотрудничество должно базироваться на очень понятных принципах. Это равноправие, взаимное уважение и взаимная выгода. Нынешних, и новых перспективных партнеров у нас более чем достаточно, но, повторю, к диалогу — деловому диалогу, прежде всего, — мы готовы со всеми. Я хочу вашим тоже слушателям об этом как Посол официально заявить.

Сейчас, справедливо слушатели мне подскажут, мы с вами переживаем очень непростой этап. И мы, и вся планета, столкнулись с серьезнейшим вызовом от коронавирусной пандемии. Это и большие человеческие жертвы, и огромное количество заболевших, и тяжелые очень экономические последствия, которые всех нас ожидают. Сейчас еще их, может быть, трудно даже представить. Но, тем не менее, в России, как отмечают наши специалисты, пик эпидемии мы прошли, находимся в так называемом плато, вводятся некоторые у нас послабления в режиме карантина.

Говоря о каких-то государственных наших делах, естественно, не могу не коснуться и наших отношений с Литвой. Об общих принципах я говорил уже. Мы — за то, чтобы иметь с Литвой взаимовыгодные, партнерские, добрососедские связи в самых различных областях. И это я говорю искренне. Это экономические, культурные, научные связи. Я очень хотел бы, чтобы у нас развился молодежный обмен. Чтобы молодые люди ездили чаще в Россию. Я часто встречаюсь с молодыми людьми, жителями Литвы, литовцами. Те из них, кто побывал недавно в России, приезжают с очень позитивными, даже восторженными, я бы сказал, впечатлениями. Я очень хотел бы способствовать тому, чтобы такие поездки были как можно чаще, и чтобы наши ребята приезжали сюда. Я думаю, и слушателям вашим, и нашим молодым людям есть о чем поговорить вместе, провести время, задуматься о будущем и помочь тому, чтобы это будущее было у нас счастливым, плодотворным и радостным.

Ну а если говорить о культурных связях, сейчас вот вспомнил, — в силу понятных причин в этом году не состоялся конкурс песенный, “Евровидение”. Скажу откровенно, у меня был претендент, — это российская группа Little Big, и ее песня Uno. Она сегодня имеет 50 миллионов просмотров — это фантастическая цифра, она очень о многом говорит. Но я хочу сказать, что мы же с вами были свидетелями альтернативной акции, онлайн-шоу “Евровидение”. И мне там очень понравилась литовская группа, The Roop, — очень приятное впечатление. И в этой связи у меня есть, если говорить серьезно, такое предложение. Давайте соревноваться только на музыкальных, спортивных, научных, юмористических каких-то площадках. Мы к этому готовы и ждем этого и от наших партнеров. Спасибо за внимание!