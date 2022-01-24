День рождения столицы: Фестиваль света, шоу воздушных шаров и другое

Ровно через год Вильнюсу исполняется 700 лет, и подготовка к юбилею идет полным ходом. Ну а 25 января этого года столица Литвы отмечает свой 699-й день рождения. Праздник продлится всю неделю. Его основные мероприятия – Фестиваль света, шоу воздушных шаров и ориентационная игра.

Полное описание праздничных мероприятий – на странице 700vilnius.lt.

Фестиваль света

Одно из самых интересных событий дня рождения столицы – это феерический Вильнюсский фестиваль света. 25 января его откроет огромный, ростом 4,5 метра, «световой» человек. В 17:00 на Кафедральной площади гигантский часовщик запустит символические часы, отсчитывающие дни, оставшиеся до 700-летия Вильнюса.

Что это? Фестиваль света – это художественные световые инсталляции, световые дизайнерские решения, оригинально подсвеченные здания. Маршрут проходит через площади, скверы и дворики Старого города, но некоторые объекты можно найти и поодаль от него.

Где будет проходить? На улицах, площадях и в парках Вильнюса. Точное расположение инсталляций нанесено на карту. А описание каждой из них есть на странице фестиваля. Здесь рассказывается, кто создал инсталляцию, в какое время и в какой точке города можно ее найти. Ну а чтобы ничего не пропустить, удобно гулять по маршруту, подготовленному организаторами фестиваля. Есть специальное приложение, которым можно пользоватсья, как компасом, отмечая объекты, которые уже удалось найти и рассмотреть. На карте указаны 22 световые инсталляции. Стартовать удобно, например, с Кафедральной площади. Но это совсем не обязательно – начинать рассматривать объекты можно с любого места.

Когда? С 25 по 29 января. Инсталляции будут работать со вторника по субботу, с 17:00 до 22:00-23:00.

Программка: App Store: http://bit.ly/vilniuslightfestival. Google Play: http://bit.ly/vilniuslightfestival1.

Ночные шоу воздушных шаров, огня и света

Три вечера подряд, 25, 26 и 27 января, в рамках праздничных мероприятий будут проходить эффектные ночные шоу воздушных шаров, огня, света и музыки. Начало в 19:00 в Нагорном парке (Kalnų parkas). Мероприятие бесплатное, однако предварительно надо будет зарегистрироваться. Пропускаются на мероприятие только люди с «паспортом возможностей». Приходить можно уже с 18:30.

Ориентационная игра

Кроме того, в течение всей праздничной недели, с 25 по 30 января, будет проводиться ориентационная игра. Во время игры можно будет отлично разогреть не только ноги, разыскивая разные пункты маршрута, но и мозговые извилины. Потому что надо будет решать непростые задачки, и для этого придется подключать все свои знания. Для участия в игре надо собрать команду и зарегистрироваться. Организаторы придумали варианты маршрутов для взрослых людей или для семей с детьми. По правилам в команде обязательно должен быть хотя бы один совершеннолетний. В качестве символического приза 700 участников игры бесплатно посетят Муззей иллюзий. Важная информация для участников – на странице 700vilnius.lt