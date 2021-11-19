День сантехника или Шесть фактов о сантехниках

Сегодня во всём мире отмечаются День сантехника и Международный мужской день. Мы подобрали для вас самые интересные и неожиданные факты об этой мужской профессии и всём, что с ней связано.
- Вы когда-нибудь задумывались, почему крышки канализационных люков круглые? На самом деле всё очень просто. Круглая крышка люка не провалится в отверстие. А вот квадратная может. Помимо всего прочего круглые крышки люков легче установить обратно в исходное положение.
- За 5 минут в душе вы тратите примерно 45 литров воды. А если вы решили принять ванну, этот объём увеличивается до 100 литров и более. Теперь живите с этим.
- Даже небольшая струйка воды в унитазе увеличит расход воды более чем на 40%. Дешевле вызвать сантехника и устранить неисправность.
- Наблюдательные англичане обратили внимание, что во время перерыва крупных футбольных матчей наблюдаются всплески потребления воды. Первый – для чайника, второй – для туалета.
- В Венеции до сих пор нет канализации. Все отходы человеческой жизнедеятельности смываются по каналам во время приливов. Т.е. дважды в день.
- Знаменитый учёный Альберт Эйнштейн когда-то заявил, что если бы он мог прожить жизнь заново, то стал бы водопроводчиком. Многие компании очень вдохновились и мгновенно отреагировали: кто-то вручил Эйнштейну звание почётного сантехника, кто-то прислал набор инструментов для новой карьеры, а кто-то даже предложил переименовать свою фирму и добавить туда фамилию учёного, чтобы начать совместный бизнес. Как закончилась история, доподлинно неизвестно, но если реинкарнация душ существует, то где-то в мире есть сантехник, который знает наверняка, что всё относительно.