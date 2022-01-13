13 – января День защитников свободы, «Почта Литвы» выпустит в обращение почтовые марки «Символы Великого княжества Литовского» и другие новости

Сегодня в Литве отмечается День защитников свободы. А «Почта Литвы» выпускает в обращение почтовые марки из серии «Символы Великого княжества Литовского. Правители Литвы».
Сегодня, 13 января, отмечается День защитников свободы. Во многих городах проходят памятные акции и мероприятия. Утром жители страны зажигали в своих окнах свечи в память о погибших за свободу Литвы. А в Паневежисе в честь защитников свободы засияла ледяная скульптура.
Небольшому скверу у подножья горы Гедиминаса столичные власти предоставили имя королевы итальянки Бонны Сфорцы.
«Почта Литвы» выпустит в обращение почтовые марки из серии «Символы Великого княжества Литовского. Правители Литвы». На них изображены Великий князь литовский и Король польский Ягайла и Великий князь литовский Витаутас Великий.
Парламент Литвы не принял к рассмотрению проекты закона, в которых предлагалось отказаться от налога на регистрацию авто и ввести ежегодный налог на автомобили.
Договор между компанией Lietuvos geležinkeliai и белорусским производителем удобрений «Беларуськалий» должен быть прерван. Правительство утвердило решение специальной комиссии о том, что он не соответствует национальным интересам безопасности. Договор будет прерван с 1 февраля.
Завтра, в пятницу, вечером не будет возможности скачать «паспорт возможностей» и евросоюзный ковид-сертификат. Центр реестров предупреждает, что вся система e.sveikatа не будет работать с 20:00 пятницы до 8:00 субботы.
Малым и средним предприятиям будет проще проверять «паспорта возможностей» и цифровые сертификаты COVID-19 Европейского союза — создан специальный кард-ридер. Он будет сочетать в себе несколько функций: возможность принимать платежи по платежным картам, пользоваться мобильными приложениями и сканировать QR-коды. Об этом сообщил SEB-банк.
Вильнюсское бюро общественного здоровья предупреждает, что в городе сегодня зафиксировано повышенное загрязнение твердыми частицами (KD10). Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым следует быть осторожными.