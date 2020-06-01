Listen to «День защиты детей, начало приема в высшие учебные заведения страны» on Spreaker.

Сегодня — Международный день защиты детей. Торжественные мероприятия по этому поводу начались уже вчера. Были вручены награды защитникам прав ребенка в нашей стране — детским врачам, представителям духовенства, открывшим дома опеки для детей, другим деятелям. Прошла церемония награждения авторов лучших книг 2019 года для детей.

С сегодняшнего дня в школы могут вернуться ученики старших классов. Правда, большинство школ решили закончить этот учебный год удаленно. При этом детям, посещающим кружки или лагеря, теперь не обязательно придерживаться дистанции друг с другом. И, наконец, важная новость для самых старших детей. Начался общий прием в вузы страны. В этом году свои программы обучения предлагают 17 университетов и 19 коллегий. Государственное финансирование назначено почти для 16,5 учебных мест.

Желающие заниматься в университетах и коллегиях традиционно должны подавать заявку в информационной системе LAMA BPO. Прием будет состоять из двух этапов — основного и дополнительного. На основной этап можно регистрироваться до полудня 18 августа. А до этого времени, в зависимости от результатов экзаменов на аттестат зрелости, пожелания, включенные в заявку, можно заполнять, вычеркивать, менять их очередность, выбирать форму обучения и характер финансирования. Результаты будут объявлены абитуриентам 22 августа, а заключать договоры можно будет с 24 по 26 августа.

При этом мотивация поступающих на обучение по педагогическим специальностям будет оцениваться с 8 июня. Это будет собеседование в удаленном формате. Для поступающих на учебу в области искусства сессия с 25 июня будет проходить дистанционно, а с 20 июля экзамены будут проводиться в местах, указанных в расписании. Как и раньше, претендовать на обучение в области педагогики или в области искусства смогут только абитуриенты, получившие положительную оценку на предварительном этапе.

Поступающим на бесплатные места необходимо будет сдать в школах не менее трех госэкзаменов — по литовскому языку и литературе, иностранному языку (английский, немецкий или французский) и математике. За исключением поступающих на художественные специальности — им математика не нужна. Желающие учиться в университетах и коллегиях должны подавать заявку в системе общего приема.

Вступительный балл на финансируемые государством места сохраняется таким же, как и в прошлом году — минимальный конкурсный балл для поступления в университеты должен составлять не менее 5,4, а для колледжей — 4,3.

Будет также оцениваться и средний балл учебных предметов. В университеты будут приниматься абитуриенты, у которых средний балл по пяти основным для его специальности предметам не ниже семерки, в коллегии — не ниже шестерки.