Музыкальная новинка

Денис Клявер представил трек и «бросил жребий»

Автор Эвелина Никанорова
Денис Клявер представил трек и «бросил жребий»
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Певец Денис Клявер представил композицию «Я бросил жребий». Отметим, что авторами песни стали поэт Михаил Гуцериев и композитор Алексей Романоф.

«Эта песня о самом главном — о любви. В каждой строчке заложен скрытый смысл, передающий различные состояния влюблённости — от счастливой невесомости до исступления, когда человеку сложно найти ответные чувства, когда ты ревнуешь, когда ты готов рвать всё в клочья. Строчка «Я бросил жребий, седьмое небо — это любовь…» — определяющая в этой песне, поскольку ради настоящей любви можно пожертвовать всем, чем угодно, и даже судьбой», – говорит Денис Клявер.

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