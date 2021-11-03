Денис Клявер представил трек и «бросил жребий»

«Эта песня о самом главном — о любви. В каждой строчке заложен скрытый смысл, передающий различные состояния влюблённости — от счастливой невесомости до исступления, когда человеку сложно найти ответные чувства, когда ты ревнуешь, когда ты готов рвать всё в клочья. Строчка «Я бросил жребий, седьмое небо — это любовь…» — определяющая в этой песне, поскольку ради настоящей любви можно пожертвовать всем, чем угодно, и даже судьбой», – говорит Денис Клявер.