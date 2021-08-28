Департамент окружающей среды: не поджигайте сухую траву

По завершении сбора урожая представители Департамента окружающей среды напоминают об опасности пожаров.

Категорически запрещается сжигать жнивьё, т.е. остатки стеблей злаков после уборки урожая, а также нескошенную засохшую траву и солому. Дело в том, что такие действия не только наносят вред окружающей среде. Они могут спровоцировать масштабные возгорания.

Штраф за поджог жнивья составляет от 50 до 300 евро для частных лиц и от 120 до 350 евро – для юридических.



О нарушителях можно сообщить по телефонам: 112 или (8 5) 273 2995.

Источник