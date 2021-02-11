Департамент статистики будет предоставлять подробную информацию по коронавирусу

Департамент статистики озвучил новые принципы, согласно которым будет предоставляться информация по коронавирусу.

С сегодняшнего дня информация будет даваться в более развернутом виде, непосредственно из первоисточников. Это делается для того, чтобы избежать статистических недочетов. Более того, помимо количества заражений будут публиковаться данные о том, у какого количества людей уже имеется иммунитет. Т. е., сколько привито, сколько переболело и у кого есть антитела.

Помимо этого, будет даваться более развернутая статистика смертности. В частности, сколько человек скончалось от коронавируса, у кого коронавирус послужил одной из причин смерти, а также кто был инфицирован, но скончался от сопутствующих заболеваний. Кроме того, ежедневно будут обновляться данные по вакцинации и тестированию.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.