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Департамент статистики будет предоставлять подробную информацию по коронавирусу

Автор RUSRADIO LT 25
Департамент статистики будет предоставлять подробную информацию по коронавирусу

Департамент статистики озвучил новые принципы, согласно которым будет предоставляться информация по коронавирусу.

С сегодняшнего дня информация будет даваться в более развернутом виде, непосредственно из первоисточников. Это делается для того, чтобы избежать статистических недочетов. Более того, помимо количества заражений будут публиковаться данные о том, у какого количества людей уже имеется иммунитет. Т. е., сколько привито, сколько переболело и у кого есть антитела.

Помимо этого, будет даваться более развернутая статистика смертности. В частности, сколько человек скончалось от коронавируса, у кого коронавирус послужил одной из причин смерти, а также кто был инфицирован, но скончался от сопутствующих заболеваний. Кроме того, ежедневно будут обновляться данные по вакцинации и тестированию.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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