Депрессия и другие. О комплексном лечении психических расстройств

Это «Культура здоровья». Сегодня речь пойдёт о том, как важен комплексный подход в лечении психических расстройств.

Наш собеседник – глава Вильнюсского центра психического здоровья врач-психиатр Мартинас Марцинкявичюс.

– До прошлого, XX, века, практически до шестого десятилетия, была только изоляция людей с психическими расстройствами. Создавались разные загородные общества, коммуны, куда их вывозили и пытались лечить физическими средствами, пребыванием на природе и т.д. Когда появились первые психотропные лекарства, достаточно долгое время доминировало только медикаментозное лечение. В Литве – практически до 90-х годов. Теперь во всем мире однозначно признаётся, что для лечения психических расстройств должна применяться биопсихосоциальная модель. Это означает комплексный подход. Должно быть воздействие на биологические отклонения. Потом должен быть ещё психологический компонент – в данном случае это психологическая консультация, психотерапия, работа в группах и т.п. Ну и социальная составляющая – должна вестись работа с окружением человека. Как с его близкими, так и с окружением на рабочем месте. Специалисты оценивают – может быть, человек просто переутомился, перегорел на работе и т.д. Тут надо очень хорошо понимать, что на определённых стадиях болезни может применяться один или более компонентов.

Например, если мы будем говорить о таком распространённом и, наверное, самом известном заболевании, как депрессия, – то в случае лёгкой её формы очень редко используются медикаменты. Либо они назначаются в самом начале – чтобы улучшить сон, снизить тревожность – то есть, на неделю-две. И больше всего работа ведётся методами психотерапии. Плюс, как я уже говорил, оценивается окружение человека, анализируется, из-за чего у него могло это появиться. Если мы говорим о депрессии средней тяжести, – то, вне сомнения, тут уже параллельно должны назначаться антидепрессанты. Ну а если мы уже говорим о тяжёлой депрессии, то она чаще всего лечится в больнице. Тут надо ещё понимать вот что. Когда человек находится в тяжёлой депрессии, ему трудно даже подняться с кровати. Ему трудно разговаривать. Вне сомнения, в таких случаях на первое место выходит медикаментозное лечение. Конечно, встречаются люди, которые обвиняют специалистов, говорят: вот, сейчас меня накормят лекарствами и превратят в овощ, и т.д. Здесь и кроется непонимание. Важно осознать, что в определённый момент, в острой фазе, одна лишь психотерапия не поможет. Это невозможно. Сначала надо вывести человека из особо тяжёлого состояния, чтобы он уже мог разговаривать, – и тогда уже могут применяться другие методы лечения.

Биопсихосоциальная модель – что это такое?

Как рассказывают справочники, биопсихосоциальная модель — это подход, при котором при работе с болезнью или расстройством учитывается не только сама болезнь. Она рассматривается с точки зрения биологических (генетические, анатомические, физиологические, биохимические и т.д.) нарушений, психологических (мышление, эмоции и поведение больного) и социальных (культурные, семейные, социально-экономические) факторов.

Это означает следующее. Предположим, у человека есть генетическая предрасположенность к депрессии. Это пока еще ни о чём не говорит. По мнению специалистов, для чтобы она сработала, должны совпасть ещё несколько факторов. Например, огромный стресс на работе или дома (социальный фактор), и психологический фактор. Например, перфекционизм.

Несколько интересных фактов из области психологии человека

Зная такие факты, можно постараться «мирным способом» улучшить своё состояние и не допустить психических расстройств.

– У тех, кто спит по ночам менее 5 часов, в три раза чаще возникают психические проблемы, чем у тех, кто спит по 8-9 часов. Но при этом те, кто спит по 6-7 часов, меньше спящих по 8 часов подвержены риску преждевременной смерти.

– Лучший звук для каждого человека – это когда произносят его имя. Поэтому не должность или профессию, а имя человека надо первым делом запоминать при знакомстве. Это – главное правило установки хороших отношений.

– Лучшим средством от забот, тревожности и стресса учёные называют чтение. Что важно – считается, что это занятие оказывает очень быстрый эффект на состояние человека. Как ни странно, чтение считается даже более эффективным, чем прогулка, чаепитие или прослушивание музыки.

– Проанализировав миллиарды сообщений в соцсетях, опубликованных во время крупных спортивных соревнований, учёные установили следующее. Чем «громче» и увереннее заявления спорящего человека, тем больше вероятности, что он одержит победу в дискуссии. Перефразируя, можно утверждать, что даже если человек неправ, ему поверят, если он будет говорить убеждённо.

А ещё, конечно, психологи традиционно советуют больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться, не отказываться от общения, заниматься любимым делом и развивать в себе позитивное отношение к жизни.