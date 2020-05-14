Депутаты отметят столетие первого Учредительного Сейма
Май 14, 2020 09:16
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Депутаты на торжественном заседании отметят столетие первого Учредительного Сейма.
По этому случаю на столичной Площади Независимости будут подняты государственные флаги, а рядом с Сеймом — посажен дуб.
Напомним, 15 мая 1920 года в Каунасе собравшийся на первое заседание Учредительный парламент официально провозгласил Литву демократической республикой.
В апреле того же года в стране состоялись первые свободные выборы, участие в которых приняло 90 процентов граждан.
Кроме того, во время этих выборов Литва, одна из первых в мире, предоставила мужчинам и женщинам равные права голосовать и избираться.